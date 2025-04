Dogi niemieckie to wysokie, masywne psy, które w pierwszym odruchu sprawiają wrażenie groźnych i nieprzystępnych. Też tak uważasz? Poznaj bliżej charakterystykę tej rasy i przekonaj się, czy masz rację!

Na skróty:

Dog niemiecki pochodzi prawdopodobnie od masywnych ras psów germańskich wykorzystywanych niegdyś do polowań na dziki. Po latach eksperymentów mających na celu uszlachetnienie rasy, na początku XX w., powstał muskularny pies sporych rozmiarów, o smukłej sylwetce, wyglądem odpowiadający dzisiejszemu wzorcowi tej rasy.

Przeciętnie dorosłe dogi niemieckie osiągają wielkość 76-87 cm i wagę 54-75 kg. Największy znany przedstawiciel rasy to George, który w lutym 2010 r. mierzył 111 cm w kłębie! Został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najwyższy pies świata.

Budowa i sierść

Potężne, dobrze umięśnione ciało o mocnym kośćcu pokryte jest krótką i połyskliwą sierścią bez podszerstka. Umaszczenie bywa:

żółte

czarne

płowe

czarno-białe (arlekin)

błękitne (rzadziej).

Uszy dogów są z natury wiszące, mogą być przycinane w szpic.

fot. Adobe Stock

fot. Adobe Stock

Biorąc pod swój dach doga niemieckiego, trzeba mieć świadomość tego, że psy tej rasy zjadają nawet trzykrotnie większe porcje pokarmu niż inne duże psy, np. labradory. Ich utrzymanie, zwłaszcza pod tym kątem, może być więc bardzo kosztowne.

Rasa nie wymagająca skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, wystarczy okresowe wyczesywanie martwego włosa. Skóra doga niemieckiego jest delikatna i podatna na otarcia, dlatego należy zapewnić mu miękkie legowisko.

Krótka sierść i mała ilość tkanki tłuszczowej sprawiają, że pies szybko marznie, dlatego w czasie mrozów warto zapewnić mu dodatkowe okrycie.

Dog potrzebuje dużego domu ze sporym obejściem i regularnego ruchu. Absolutnie nie nadaje się do mieszkania w bloku.

Masywna budowa ciała sprawia, że dogi niemieckie często mają problemy ze stawami i sercem.

Są także podatne na problemy gastryczne, zwłaszcza skręt żołądka. Po zjedzeniu dużych ilości pokarmu, w wyniku wydzielania się gazów, żołądek psa pęcznieje i następuje odcięcie dopływu krwi do przewodu pokarmowego. Dog wymaga wtedy natychmiastowej pomocy weterynarza, inaczej grozi mu śmierć. Żyje krótko - przeważnie nie dłużej niż 10 lat.

Dog niemiecki na pierwszy rzut oka nie wzbudza pozytywnych odczuć – kojarzy się raczej z groźnym psem. W rzeczywistości to duży szczeniak – łagodny i ciapowaty. Nie należy do zbyt inteligentnych. Uczy się powoli i często trzeba powtarzać szkolenie.

Wymaga cierpliwego i stanowczego podejścia oraz porządnego szkolenia posłuszeństwa, inaczej będzie sprawiał duże problemy wychowawcze.

fot. Adobe Stock

W stosunku do właściciela wykazuje duże przywiązanie i łagodność, do obcych podchodzi nieufnie. Trudno go sprowokować do agresywnego zachowania, lecz nie jest to regułą. Dużo zależy też od stopnia socjalizowania i prowadzenia psa.

Toleruje dzieci, lecz ze względu na swoją wielkość może stanowić dla nich zagrożenie – przewrócić dziecko lub przygnieść. Wymaga właściciela silnego fizycznie o zdecydowanym charakterze, a jednocześnie łagodnego.

Warto wiedzieć o tym, że dog niemiecki bardzo źle znosi samotność. Ta rasa nie jest więc polecana osobom, które spędzają dużo czasu poza domem.

