Dostojny i postawny, budzi respekt swoją masywną sylwetką i badawczym spojrzeniem. Pomimo solidnej postury, zachowuje jednak ogromną grację ruchów. Dog niemiecki to popularny pies stróżujący i obronny. Wydaje się być dość powściągliwy, ale tak naprawdę bardzo przywiązuje się do właściciela i ukochanej rodziny. Lubi dzieci i ma w stosunku do nich silnie rozwinięty instynkt opiekuńczy. Jak wygląda szczegółowa charakterystyka doga niemieckiego?

Wygląd doga niemieckiego

Sierść doga niemieckiego jest bardzo krótka, mocno błyszcząca i dobrze przylega do jego ciała. Ze względu na kolor włosa umaszczenie doga dzielimy na: arlekiny oraz czarne, żółte i pręgowane, błękitne, a także merle.

Dog niemiecki o imieniu George to obecnie najwyższy pies świata. W 2010 został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa - mierzył wtedy 111 cm w kłębie.

Temperament doga niemieckiego

Chociaż dog niemiecki wydaje się być bardzo groźnym psem, w głębi ducha jest tak naprawdę przerośniętym szczeniakiem ;-) Nie jest zbyt inteligentny, więc nie nauczy się skomplikowanych sztuczek. Trzeba jednak od pierwszych miesięcy życia konsekwentnie go szkolić i uczyć posłuszeństwa, aby w przyszłości nie sprawiał problemów wychowawczych.

Bardzo lubi dzieci, ale należy nadzorować jego kontakty z nimi. Ze względu na swoje rozmiary, może łatwo niechcący zrobić im krzywdę. Dog niemiecki bardzo źle znosi rozstanie z ukochanymi domownikami - to niezwykle towarzyski pies, który nie przepada za samotnością.

Ten psiak jest wymarzonym stróżem. W podbramkowych sytuacjach reaguje stanowczo, ale nie nerwowo.

Pielęgnacja doga niemieckiego

Należy powiedzieć wprost - dog niemiecki jest psem drogim w utrzymaniu. Ta rasa charakteryzuje się ogromnym apetytem, więc potrafi zjeść nawet 3 razy więcej niż choćby labrador. Dogi nie mogą żywić się resztkami. Muszą być karmione pełnowartościową karmą.

Pomimo swoich rozmiarów, dog niemiecki może nawet mieszkać w bloku - musi mieć zapewnione spore legowisko i dużą ilość ruchu. Nie jest to jednak psiak, który stanie się nieszczęśliwy w małym mieszkaniu, bo bardzo liczy się dla niego kontakt z domownikami.

Sierść należy szczotkować co najmniej raz w tygodniu. Dog niemiecki ma tendencje do poważnych problemów zdrowotnych - u przedstawicieli tej rasy zdarza się skręt żołądka, często przytrafiają się też im problemy ze stawami.

