To wspaniałe, że niektóre zwierzaki dostają wielką szansę na nowe życie. Dzięki pomocy dobrych ludzi srebrny kocurek nie tylko znalazł kochający dom, ale także zrobił się sławny. Jego codzienne przygody oglądają setki tysięcy osób. Zobacz, jaki jest jego sekret.

Kot Fiedia do niedawna mieszkał na ulicy

Kocurek na początku nie miał łatwego życia. Pięć lat temu został znaleziony na ulicy Rostowa nad Donem, kiedy był bezdomny, głodny i chory. Zwierzak przyszedł pod dom kobiety, która nie pozostała obojętna na jego los. Nie wiadomo, czy kociak miał wcześniej właściciela, czy od urodzenia musiał walczyć o przetrwanie.

Kobieta szybko zauważyła, że znaleziony kot ma bardzo dziwny wyraz pyszczka oraz zeza. Gdy zabrała go do weterynarza, okazało się, że nie przeszkadza to zwierzakowi w codziennym życiu i zabawie. Kotek otrzymał imię Fiedia i wkrótce podbił serca rodziny oraz przyjaciół kobiety. To właśnie oni namówili opiekunkę do założenia pupilowi profilu w mediach społecznościowych. Fiedia błyskawicznie zyskał wielu fanów.

On przynosi ludziom radość i uśmiech – pisze na Instagramie opiekunka kota.

Kocur jest gwiazdą internetu i zdobywa sławę

Konto nietypowego kotka Fiedii śledzi już ponad 300 tysięcy fanów. Liczba ta rośnie z dnia na dzień. Kociak został prawdziwym influencerem, który reaguje na przeróżne wydarzenia, a nawet reklamuje produkty dla zwierząt. Internauci z całego świata zachwycają się oryginalnym pupilem.

- Fedia to niezwykły kot! Magiczny! Przyszedł na świat, by dawać ludziom uśmiech i miłość.- On jest taki słodki, poprawia mi dzień!- Uroczy kotek, piękny w każdej postaci. Uczy nas szacunku – piszą komentujący.

Kotek o niezwykłym pyszczku mieszka na co dzień ze swoją opiekunką i innymi zwierzęcymi przyjaciółmi. Jednak tylko Fiedia jest prawdziwą gwiazdą. Jego ulubione zajęcia to spanie, zabawy pluszowymi myszkami i śledzenie wiewiórek za oknem. Kociak z gracją znosi swoją sławę i udowadnia, że piękno nie oznacza bycia idealnym.

Źródło: se.pl oraz instagram.com/fedja_kot

