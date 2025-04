Kot jest zwierzęciem, które nie dość, że lubi chodzić własnymi ścieżkami, to jeszcze ma swoje przyzwyczajenia, a te niekiedy trudno rozszyfrować człowiekowi. Niektóre zachowania pupila mogą nam się wydawać dziwaczne, ale w rzeczywistości są w stanie wskazań nam naprawdę wiele na temat jego poczynań, a także tego, co do nas czuje. Sam zobacz, jaką wskazówkę może dać ci twój pupil.

Twój kot lubi bawić się w detektywa

Gdy patrzymy na bawiące się dzieci, widzimy, że często lubią one wchodzić w rolę starszych osób, naśladując niektóre zawody. W swojej wyobraźni przenoszą się do szkoły, gdzie zostają nauczycielami, na największe sceny na świecie, na których występują jako popularni muzycy, czy po prostu do wymarzonego domu, gdzie mogą sprawdzić się np. w roli rodziców. A wiesz, co wyobraża sobie twój kot, gdy się bawi?

Zwierzęta oczywiście podświadomie również mogą odgrywać różne role. Kot często zamienia się w prawdziwego detektywa. Właśnie w ten sposób uwielbia spędzać czas, a my jesteśmy tego zupełnie nieświadomi, choć to obserwujemy. A dlaczego jest to akurat zabawa w detektywa? Bo właśnie człowiek o tym zawodzie zbiera cenne informacje na temat innych ludzi. I dokładnie tak samo robi kot.

Dlaczego kot liże ręce i twarz opiekuna?

Portal gazeta.pl przytoczył słowa Davida Sandsa, eksperta w dziedzinie psychologii zwierząt, który przeanalizował kocie zachowanie dla portalu sciencefocus.com. Doktor skupił się przede wszystkim na tym, dlaczego kot liże ręce lub twarz opiekuna, np. gdy ten go głaska.

Okazuje się, że właśnie w ten sposób, poprzez język, zwierzak zbiera informacje biochemiczne na nasz temat.

Kocie kubki smakowe są niezwykle wrażliwe, potrafią wyczuć zapach naszej skóry, który może zawierać wydzielinę feromonów innych zwierząt. Może być też tak, że masz na dłoni sól, krem nawilżający lub cokolwiek, co właśnie zjadłeś. Dla kotów są to ciekawe zapachy i lizanie pozwala im to sprawdzić – tłumaczy dr Sands.

To jednak nie wszystko. Psycholog podkreśla, że liżąc nas lub ocierając się o nas, kot próbuje „zaznaczyć teren” – podobnie jak robią to psiaki podczas siusiania. W ten sposób podkreśla, że należymy do niego i jesteśmy jego właścicielem.

Istnieje też inna teoria, dla której kociak może lizać nas po rękach lub twarzy. Są to bowiem typowe dla tego zwierzaka przyzwyczajenia, których nabywa wraz z urodzeniem. Właśnie tak jest pielęgnowany przez swoją mamę tuż po porodzie i podobnie może zachowywać się względem właściciela, gdy mu ufa i darzy go uczuciem. Czy to nie urocze?

Źródło: gazeta.pl

