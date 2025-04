Przejazd pociągiem z psem zazwyczaj wymaga dodatkowej opłaty za bilet dla czworonoga. Już wkrótce z takim obowiązkiem pożegnają się polskie koleje, ale tylko w jednym województwie. Sprawdź, gdzie zostanie wprowadzony darmowy przejazd dla psów.

Pies w pociągu pojedzie za darmo

Na podróż pociągiem z psem decyduje się spora grupa właścicieli pupili. Do tej pory we wszystkich polskich kolejach trzeba było kupować specjalny bilet dla zwierzaka. Z tego rozwiązania rezygnują od 15 marca przewoźnicy PKP SKM Trójmiasto i Polregio. W całym województwie pomorskim psy będą mogły jeździć pociągami bezpłatnie.

Pies to nie tylko najlepszy przyjaciel człowieka, ale często także przewodnik, wsparcie lub ogromna pomoc w pracy – napisał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Decyzja o darmowych przejazdach dla psów zapadła u Organizatora Przewozów, czyli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Na Pomorzu darmowy bilet dla psa, ale nie tylko

Do tej pory za przejazd z psem w SKM Trójmiasto obowiązywała dopłata 3 zł do biletu. Wkrótce te koszty odejdą w niepamięć. Nie zmieniają się jednak pozostałe zasady przewozu zwierząt. Psy w pociągach muszą mieć kaganiec i smycz. Właściciel powinien posiadać przy sobie ważną kartę szczepień pupila. Do pociągu można zabrać tylko zwierzaki, których nie ma na liście ras psów agresywnych.

Pod postem informującym o pozytywnych zmianach na kolei pojawiło się wiele komentarzy internautów. Poza podziękowaniami padło pytanie o darmowy przejazd dla kotów. Okazuje się, że dobre wieści dotyczą także miłośników mruczków.

Kto śmiałby kazać kotu płacić za bilet? Proszę tylko pamiętać o transporterze dla komfortu i bezpieczeństwa kota – napisał w odpowiedzi marszałek Mieczysław Struk.

Wszystko wskazuje na to, że od 15 marca w województwie pomorskim pojawi się więcej zwierzęcych współpodróżnych. Warto skorzystać zarówno z darmowych biletów dla pupili, jak i z ich wspaniałego towarzystwa.

Źródło: zielona.interia.pl oraz facebook.com/strukmieczyslaw

