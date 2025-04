Tak wielkie ciśnienie krwi nie dziwi, ponieważ serce musi wypompować krew do mózgu aż na wysokość 5,5 m. Serce żyrafy jest ogromne - mierzy ok. 60 cm, waży 11 kg i pompuje prawie 4 litry krwi na minutę, uderzając przy tym 170 razy. Dla porównania – tętno człowieka to mniej więcej 100 uderzeń mniej.

Dzięki niezwykle elastycznym ścianom naczynia krwionośne odpowiednio się rozszerzają, by krew mogła szybko dopłynąć do głowy, i zwężają, żeby powoli spłynęła w dół. Ponadto zastawki w żyłach szyjnych zapobiegają zbyt szybkiemu jej przemieszczaniu się przy pochylaniu.

Ściany naczyń krwionośnych nóg są grubsze i mniej elastyczne, przez co nie nabrzmiewają krwią. Dodatkowo skóra opina kończyny niczym pończochy przeciwżylakowe, dzięki czemu żyrafom nie puchną nogi.

Niestety tak duże ciśnienie kwi nie pozwala żyrafom biec na długim dystansie (w galopie rozwijają prędkość do 48 kim/h). Co ciekawe - żyrafy nie poruszają się kłusem lecz inochodem, czyli jednocześnie podnoszą raz lewe nogi (przednią i tylną), a raz prawe.