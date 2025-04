Brytyjscy naukowcy po wielu badaniach doszli do wniosku, że rybki akwariowe stają się bardziej agresywne względem siebie, gdy jest ich mniej w akwarium. Dwie, trzy, a nawet osiem rybek to jeszcze mało jak na 10-litrowe akwarium. W tak małym towarzystwie bystrzyk neonowy i kardynałek chiński czują się najwyraźniej zbyt samotne.

Gdy więc zaczynają toczyć walki, wcale nie należy ich rozdzielać - lepiej dokupić im towarzystwo. Naukowcy stwierdzili, że rybki zaczynają być szczęśliwe, gdy w akwarium jest ich ponad 10. Wtedy potrafią nawet stworzyć małą ławicę.

"To dopiero wierzchołek góry lodowej. Trzeba przeprowadzić wiele badań, by ustalić, ile rybek najlepiej umieszczać razem w akwarium, by stworzyć im najlepsze warunki" - mówi badaczka. Niektórym naukowcom, w wakacje musi się bardzo nudzić...

