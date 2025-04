Czy wiesz, że pies rozróżnia kolory?

Powszechnie sądzi się, że psy widzą świat na czarno-biało. Tymczasem psy nie tylko widzą kolory, ale również mają one pewien wpływ na ich zachowanie. Co prawda paleta barw widziana przez oko ludzkie i psie jest inna - psy widzą mniejszą paletę barw. Sama konstrukcja oka psa może już jednak doprowadzić do wniosku, że psy dostrzegają kolory.