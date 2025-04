Na filmie widzimy bawiącą się ośmiornicę: https://www.youtube.com/watch?v=V-P8hZBqBro&feature=mfu_in_order&list=UL Ośmiornice, jeśli przełamią strach - potrafią bawić się z człowiekiem. Potrafią zdjąć mu rękawiczkę lub inną część ekwipunku. Wykazują dużą ciekawość i zainteresowanie. Szybko się uczą. Jeśli pokazać ośmiornicy, jak otworzyć butelkę lub odkręcić słoik - potrafi zrobić to sama (jeśli oczywiście w środku będzie jakiś przysmak). Znane są przypadki odkręcania dużych słojów od środka.

Reklama

Ośmiornice potrafią bawić się kostką Rubika. Zostało to stwierdzone podczas badań, mających wyjaśnić, czy mają swoje dominujące kończyny. Na marginesie - mają - najchętniej posługują się kończyną bliską dominującemu oku. Ośmiornice szybko uczą się trafiać do celu. W laboratoriach uczą się pokonywać labirynty szybciej od szczurów. W naturze zawsze wracają do swojego schronienia (gdzie, dla bezpieczeństwa, potrafią zasłonić się różnymi przedmiotami).

Parę lat temu zauważono, że potrafią przykryć się wyrzuconymi do wody łupinami kokosów. Słyszałem o ośmiornicach przykrywającymi się starymi miskami, czy maskującymi się pod wyrzuconymi butami. Dlaczego nie od razu zauważono takie zdolności tych głowonogów? Bo ośmiornice są samotnikami.

Reklama

Nie przekazują efektów swojej "edukacji" innym osobnikom. Są inteligentne indywidualnie. Z chwilą narodzin uczą się od zera i nie czerpią z doświadczeń swoich poprzedników. Ośmiornica ma też mało czasu na naukę - jej życie trwa od pół roku do pięciu lat. Kto wie, gdyby te dwie przesłanki nie występowały - może przez tysiące lat potrafiłyby stworzyć cywilizację?