Każde z oczu muchy jest pęczkiem 4 tysięcy małych oczek - ommatidiów (fasetek). Każde z nich posiada własną rogówkę, aparat diotryczny, komórki barwnikowe i receptory. Każda fasetka odbiera tylko wąski wycinek pola widzenia. Daje to obraz mozaikowy, który zostaje przetworzony w układzie nerwowym.

Ludzki wzrok jest o wiele ostrzejszy. Muchy za to widzą "szybciej" niż ludzie. W ciągu sekundy tworzą 200 obrazów otoczenia. Dla porównania ludzkie oko potrafi zarejestrować 20 obrazów na sekundę.

Źródło światła, które miga częściej niż 20 razy na sekundę, zlewa się przed oczami w jeden obraz i nie widzami momentu przejścia od jednej do drugiej "klatki". Mucha nie widzi zatem płynnego obrazu tak jak ludzie lecz projekcję poszczególnych obrazów, pomiędzy którymi są długie przerwy.

To, co się wokół nich dzieje muchy widzą zatem w zwolnionym tempie. Dzięki temu mają dość czasu by zauważyć zbliżającą się packę i odlecieć:)