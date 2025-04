Zimowe mrozy nie oszczędzają nikogo i niczego. Trzeba odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć, by nie ponosić strat. Zobacz, jak zadbać o rybki w oczku wodnym!

Oczko wodne zimą - zostawiać w nim rybki? Najważniejszy warunek to natlenianie wody!

Jeśli staw ma ok. 1 m głębokości możesz zostawić ryby na zimę w oczku. Trzeba jednak zadbać, by woda była dobrze natleniona, inaczej na wiosnę będziemy mieli oczko z szambem i śniętymi rybkami...

Jak natlenić wodę w oczku?

Najprostszym ale i najgorszym rozwiązaniem jest rozbicie pokrywy lodowej lub zrobienie przerębli. Lepiej jednak tego nie robić, bo fala uderzeniowa powstająca podczas rąbania lodu ogłusza ryby i naraża je na śmierć.

Zimą ryby i tak są zbyt podatne na choroby, a stres pogarsza znacznie ich kondycję. Możesz także wybudzić z zimowego letargu inne zwierzęta zimujące w oczku, np. żaby, czego skutkiem jest ich śmierć. Zresztą przeręble szybko zamarzają.

Dobre sposoby natlenia wody w oczku to pozostawienie na zimę sitowia i roślin szuwarowych, np. trzciny – będą ułatwiały wymianę gazową z powierzchnią. Warto także włożyć snopek słomy do wody. Woda wewnątrz snopka nie zamarza, co także ułatwi wymianę gazową z powierzchnią. Są to najprostsze metody natleniania wody, ale nie sprawdzają się w większych zbiornikach. Wymiana gazowa zachodzi tu w dość małym stopniu.

Jak założyć oczko wodne w ogrodzie? To całkiem proste!

Inny sposób natleniania wody - pływak styropianowy

Aby natlenić wodę, można także wykorzystać pływak styropianowy (dostępny w sklepach akwarystycznych lub ogrodniczych) oraz metodę tzw. poduszki powietrznej.

Wywiercamy w pokrywie lodowej otwór i wypompowujemy tyle wody, aby pod lodem powstała 4-centymetrowa przestrzeń powietrzna. Otwór przykrywamy styropianem.

Woda pod powierzchnią szybko nie zamarznie i natleni się na całej powierzchni. Gdy woda zamarznie, powtórz zabieg.

Gdy temperatura wzrośnie i lód zacznie się topić, trzeba będzie dolać wody, by uzyskać pierwotny poziom.

Rybki w oczku wodnym zimą - jak jeszcze im pomóc przetrwać trudny czas?

Rozkład materii organicznej pochłania duże ilości tlenu i jeśli woda nie będzie natleniana będziemy mieli do czynienia z tzw. "przyduchą". Podstawą jest regularne wybieranie z oczka uschniętych liści i gałązek.

Często produktem takiego rozkładu jest siarkowodór - trujący gaz, który aby mógł się wydostać zimą z oczka potrzebuje przerębli. Dobrym pomysłem jest rozpięcie nad oczkiem siatki wyłapującej liście.

Nie usuwaj sitowia – gdy powierzchnia oczka zamarznie, będzie ono pomagało w wymianie gazowej z powierzchnią.

Bardzo dobrą metodą jest także przykrycie oczka folią. Metoda sprawdza się najlepiej w miejscach nasłonecznionych. Powietrze pod folią jest tak ciepłe, że lód pojawia się dopiero przy mrozie 10 -15 st. C.

Rybki do oczka wodnego - jakie gatunki najlepiej wybrać?

Rybki zimą w oczku wodnym - rozwiązania za sklepu

Do wody warto wrzucić tabletki oksydujące (np. firmy Söll). Uwalnia się z niej nadtlenek wodoru , który rozkłada się na wodę i tlen, dotleniający oczko. Jedna tabletka dotlenia średnio ok. 500 litrów przez okres 1-2 miesięcy.

W sprzedaży są także gotowe zestawy "specjalne" do oczek wodnych. Gdy tylko nabędziemy napowietrzacz, powinno się sprawdzić czy jest on w stanie tłoczyć powietrze na odpowiednią głębokość - nie wszystkie to potrafią. Gdy oczko jest skute lodem napowietrzacz musi pracować non-stop.

Małe oczko wodne - co wtedy?

Jeżeli nasz oczko jest małe i płytsze niż 80 cm, raczej można spodziewać się, że zamarznie aż do dna. W takim przypadku najlepiej przenieść ryby do akwarium, wanny lub beczki w piwnicy, a wodę całkowicie spuścić (sposób polecany w przypadku oczek z folii, laminatów lub betonu).

Jeśli przechowujesz jazie lub jesiotry koniecznie zainstaluj napowietrzacz. Nie musisz tego robić w przypadku karasi. W pozostałych przypadkach wystarczy częściowa wymiana wody na świeżą mniej więcej co dwa tygodnie.

Co dwa tygodnie możesz nakarmić ryby rurecznikami, larwami ochotki lub innym żywym pokarmem. Raczej zrezygnuj z suchego pokarmu, bo ryby często go nie trawią zimą.

Młode rybki, które przebywają w temperaturze pokojowej w akwarium, dokarmiaj codziennie. Koniecznie zainstaluj filtr. Pamiętaj, że ryby które zimują w ciepełku nie wrócą tak szybko do oczka jak te przechowywane np. w piwnicy. Będą też bardziej podatne na różne choroby i pasożyty.

Kiedy wpuścić rybki z powrotem do oczka wodnego?

Ryby wpuszczamy z powrotem do oczka na wiosnę, gdy temperatura wody będzie się różniła nie więcej niż 3 st. C od tej w zbiorniku tymczasowym. Jeżeli spuszczaliśmy wodę w oczku, należy go napełnić i odczekać 2 tygodnie zanim wrzuci się ryby. Jeżeli wrzucisz je za wcześnie, jest duże prawdopodobieństwo, że osłabione po zimie, złapią jakąś infekcję.

