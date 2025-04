Jak wygląda rozmnażanie chomików? Samice chomika są gotowe do zapłodnienia co 5-6 dni. Ciąża u chomików syryjskich trwa 16-22 dni, u karłowatych 19-22 dni. Samice chomików syryjskich rodzi zazwyczaj od 6 do 12 młodych, chomików karłowatych 5 do 6.

Samiczkę umieszczamy w klatce samca (nie trzymamy ich razem, bo samice niebędące w rui często gryzą samce i są agresywne). Najlepiej zrobić to późnym wieczorem, kiedy chomiki są już rozbudzone. Jeśli dojdzie do kopulacji, zostaw chomiki w spokoju. Kopulacja jest powtarzana kilkakrotnie. Kiedy zauważysz, że samica zaczyna zachowywać się agresywnie w stosunku do samca, koniecznie rozłącz chomiki.

Ciążę poznasz po charakterystycznym zachowaniu samicy. Zaczyna chować więcej jedzenia niż zwykle i zbierać materiał na gniazdo. W czasie ciąży powinieneś zapewnić samicy spokój i nie brać jej na ręce. Zapewnij pokarm bogaty w witaminy i białko. Na 2 dni przed porodem zmień wyściółkę klatki i zostaw samicę w zupełnym spokoju. Samica sama urodzi młode.

Jeśli samica będzie poddana zbyt dużemu stresowi podczas ciąży, może się zdarzyć, że po porodzie zje młode. Do kanibalizmu u chomików może dojść także wtedy, gdy np. samica rodzi zbyt często (maksymalna liczba porodów powinna wynosić 6) lub przerwy między poradami były krótsze niż 6 tygodni. Przyczyną są także duże niedobory białka w czasie ciąży lub zbyt młody wiek samicy. Jeśli zauważysz, że poród długo nie występuje lub mimo wydalenia samica nadal ma duży brzuch, może to oznaczać, że cały płód lub jego część utknęła w ciele samicy.

Jak najszybciej udaj się z chomiczka do weterynarza na cesarskie cięcie. W przeciwnym razie płód obumrze w ciele samicy i dojdzie do ogólnego zakażenia organizmu samicy. Samiczkę trzeba zostawić w spokoju i nie zbliżać się do klatki bez potrzeby. Dostarczaj jej tylko świeży pokarm i wodę.

Codziennie sprawdzaj, czy w gnieździe nie ma martwych młodych. W żadnym wypadku nie wyciągaj martwych młodych w obecności samicy i nie wyciągaj ich ręką. Samicę trzeba zwabić smakołykiem w miejsce oddalone od gniazda i usnąć w tym czasie młode jakimś długim przedmiotem. Po mniej więcej 3 tygodniach młode stają się całkowicie samodzielne. Trzeba wtedy szczególnie zadbać o ich bezpieczeństwo. W razie potrzeby uszczelnij klatkę drutem, tak aby szpary miały maksymalnie 5 mm.

fot. Rozmnażanie chomików/Adobe Stock, v74

W 6 tygodniu życia młode można rozdzielić z matką i oddać innym opiekunom. Musisz robić to jednak delikatnie. Ponownie warto zająć czymś chomiczą mamę, aby spokojnie wyjąć młode.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.05.2011

