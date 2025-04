Otyłość u kotów staje się coraz większym problemem, wpływając negatywnie na ich zdrowie i jakość życia. Podobnie jak u ludzi, nadwaga u kotów może prowadzić do wielu poważnych schorzeń, takich jak cukrzyca, choroby serca czy problemy ze stawami. Aby temu zapobiec, warto zadbać o zdrową dietę i aktywność fizyczną naszego pupila.

Zanim przystąpimy do odchudzania naszego kota, warto zrozumieć, dlaczego koty tyją. Najczęstsze przyczyny nadwagi u kotów to:

nadmierne karmienie : podawanie zbyt dużej ilości jedzenia, zwłaszcza wysokokalorycznej karmy.

: podawanie zbyt dużej ilości jedzenia, zwłaszcza wysokokalorycznej karmy. brak aktywności fizycznej : koty domowe często mają ograniczone możliwości do ruchu, co prowadzi do nadwagi.

: koty domowe często mają ograniczone możliwości do ruchu, co prowadzi do nadwagi. niewłaściwa dieta : niewłaściwie zbilansowana dieta, bogata w tłuszcze i węglowodany, może przyczyniać się do przybierania na wadze.

: niewłaściwie zbilansowana dieta, bogata w tłuszcze i węglowodany, może przyczyniać się do przybierania na wadze. czynniki genetyczne: niektóre rasy kotów są bardziej podatne na tycie.

Grubiutki, kochany pupil (tzw. chonker) wygląda uroczo i może być zabawny w swojej otyłej nieporadności, ale warto pamiętać, że nadwaga u kotów może być niebezpieczna i prowadzić do wielu problemów zdrowotnych.

Dodatkowo koty często potrafią być prawdziwymi cwaniakami i wymuszać jedzenie rozpaczliwym miauczeniem lub leżeniem przy pustej misce (jest to taktyka na "umieram z głodu i chce, żebyś o tym wiedział/a"). Wówczas myślimy sobie "przecież nie będę głodzić kota" i błędne koło otyłości zaczyna się toczyć.

fot. Jak odchudzić kota/Adobe Stock, OlegDoroshin

Zanim rozpoczniesz proces odchudzania swojego kota, skonsultuj się z weterynarzem. Specjalista oceni stan zdrowia kota, określi jego idealną wagę i pomoże opracować plan odchudzania. Weterynarz może również zalecić specjalistyczną karmę dietetyczną, a także wykonać niezbędne badania, aby sprawdzić, jak do tej pory otyłość lub nadwaga wpłynęła na pupila.

Następnie wprowadź nowe zasady do domu. Przede wszystkim wybierz karmę o niższej zawartości kalorii i tłuszczu, za to bogatą w białko, które pomoże utrzymać masę mięśniową kota. Specjalistyczne karmy dietetyczne dla kotów otyłych są dostępne w sklepach zoologicznych.

Podawaj karmę w ściśle określonych ilościach, zgodnie z zaleceniami weterynarza. Unikaj pozostawiania jedzenia w misce przez cały dzień. Podziel dzienne racje na kilka mniejszych posiłków i trzymaj się stałych pór posiłków. Z reguły koty powinny dostawać jedzenie 3-4 razy dziennie.

Tabela: dobowe racje żywieniowe dla kotów

Dodatkowo ogranicz lub całkowicie wyeliminuj podawanie przekąsek i resztek ze stołu. Jeśli chcesz nagradzać swojego kota, wybierz niskokaloryczne smakołyki specjalnie przeznaczone dla kotów.

Kot to zwierzę, któremu należy zapewnić rozrywkę w ciągu dnia. Jeśli dużo pracujesz i zostawiasz pupila samego w domu, zadbaj o kupienie zabawek, którymi może bawić się samodzielnie (np. gadżetów elektronicznych, piłeczek, pozostawiaj sznurki zawieszone na krzesłach, etc.).

Kiedy masz chwilę, zachęcaj kota do zabawy, używając zabawek interaktywnych, takich jak wędki z piórkami, piłeczki czy myszki. Wspólna zabawa nie tylko poprawia kondycję fizyczną, ale także wzmacnia więź między Tobą a kotem. Świetnie sprawdzą się także zabawki DIY.

Zainstaluj też w domu drabinki, półki i drapaki, które zachęcą kota do wspinaczki i skakania. Tego typu aktywność pomaga spalać kalorie i utrzymuje kota w dobrej formie. Dodatkowo koty uwielbiają przebywać na wysokościach, więc taki drapak czy półeczki będą idealnym rozwiązaniem.

Jeśli Twój kot jest do tego przyzwyczajony, możesz wyprowadzać go na spacery na smyczy. To świetny sposób na dodatkowy ruch i eksplorację otoczenia, a być może także socjalizację z innymi zwierzętami.

Regularnie waż swojego kota i notuj jego wagę. Śledzenie postępów pomoże ocenić skuteczność wprowadzonych zmian i ewentualnie dostosować plan odchudzania. Świetnie sprawdzi się prowadzenie dzienniczka diety kota - będzie to też dobry punkt wyjścia dla weterynarza podczas konsultacji czy wizyt kontrolnych.

fot. Odchudzanie kota krok po kroku/Adobe Stock, Ian

Zdrowa waga to klucz do długiego i szczęśliwego życia Twojego kota. Oto niektóre z korzyści wynikających z odchudzenia:

lepsza kondycja fizyczna i psychiczna

mniejsze ryzyko chorób, takich jak cukrzyca, choroby serca i stawów

większa energia i chęć do zabawy

lepsza jakość życia

Odchudzanie kota to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i konsekwencji. Ważne jest, aby podejść do tego zadania z odpowiednią wiedzą i wsparciem weterynarza. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna. Dzięki tym zmianom Twój kot będzie cieszył się zdrowiem, dobrą kondycją i długim życiem.

