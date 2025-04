Gryzonie, te małe i duże, to zabawne, urocze i przyjazne zwierzątka. Często biegają po mieszkaniu jak pies czy kot. Bycie gryzoniem jednak zobowiązuje, dlatego w ich ząbkach znajduje się zwykle wszystko, co tylko zmieści się do mordki.

Najczęściej cierpią na tym różnego rodzaju kable - gryzonie nader chętnie podgryzają plastikowe i gumowe osłonki. Jak zabezpieczyć kable przed ostrymi jak brzytwa ząbkami, a zwierzątko przed porażeniem prądem?

Jak zabezpieczyć kable przed gryzoniami?

W sklepach typu Obi czy Praktiker można nabyć specjalne osłonki na kable – wykonane z plastiku. Oczywiście zwierzątko może je również gryźć, dlatego co jakiś czas warto wymieniać te już zepsute. Osłonki znacznie utrudniają gryzoniom dostęp do kabli – przegryzienie plastiku zajmuje im więcej czasu niż miękkiej gumy kabla.

W sklepach zoologicznych można nabyć specjalny spray, który skutecznie odstrasza zwierzątka od gryzienia – ma bardzo nieprzyjemny smak. Jego zaletą jest także to, że może zostać użyty nie tylko do kabli, ale także do listew, mebli, itp.

Jak zabezpieczyć doniczki przed ciekawością kota?

Możesz posmarować kable cytryną – jej kwaśny smak skutecznie odstraszy gryzonia. Jednak pamiętaj, aby nie smarować nią już nadgryzionych kabli! Po jakimś czasie, gdy zwierzątko znowu będzie dobierać się do kabli powtórz zabieg.

Możesz umieścić kable na wysokości, tak aby gryzoń nie mógł do nich dosięgnąć – możesz użyć do tego specjalnych haczyków wbitych w ścianę. Najlepiej jednak ukryć takie skupiska kabli na ścianie za szafką, aby nie wyglądały nieestetycznie.

