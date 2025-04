Pająki potrafią wytwarzać 2 rodzaje nici: klejących i takich, które się nie kleją. Po utkaniu sieci, pająk obiega ją jeszcze raz, nakładając na nią kleistą warstwę. Jak to się dzieje, że sam pająk nie przyklei się do sieci podczas tej roboty?

To bardzo proste. Pająk pozostawia na sieci wolne, nieklejące się miejsca, po których może się bezpiecznie poruszać. Są to jego „bazy”, po których porusza się bezbłędnie i dzięki temu, nie przykleja się do własnej sieci.

Gdy przyjrzymy się pająkowi tkającemu sieć, możemy łatwo zauważyć, że porusza się on ciągle po konkretnej trasie – idzie w przód i wycofuje się do tego samego punktu, chcąc przejść do innego miejsca na sieci.