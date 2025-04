Powodem jest różna temperatura stóp człowieka i kaczki. Gdyby kaczki miały ciepłe stópki, lód, na którym stoją, podtopiłby się. Na chwilę powstałaby w ten sposób płynna warstwa wody, która zaraz z powrotem by zamarzła i przykuła do lodu nóżki kaczki.

Reklama

Zdjęcia kamery termowizyjnej pokazują, że kaczki maja lodowate stopy. Temperatura ich błon pławnych waha się w granicach 0 st. C.

Dlaczego tak jest? System krwionośny kaczek działa na innej zasadzie niż u ludzi. Ich tętnicami płynie z serca ciepła i bogata w tlen krew, a żyłami wraca krew zimna i pełna dwutlenku węgla. Jednocześnie w kaczym organizmie tętnice i żyły przebiegają równolegle i są ze sobą ściśle splecione. W ten sposób zimna krew ulega w organizmie podgrzaniu. Natomiast ciepła krew wpływająca do nóg ulega z kolei schłodzeniu przez krew wypływającą ze stóp (schładza się na zewnątrz nim dotrze do nogi). Kaczka ma zatem zimne nogi nie od mrozu tylko z takiego działania organizmu.

Reklama

Zimne podeszwy nie mogą nadtopić lodu i w ten sposób kaczka nie przymarza do lodu. Dzięki zimnym nóżkom kaczki nie oddają ciepła do otoczenia. Gdyby tak było, kaczka całkowicie by się wychłodziła i zamarzła.