Co zrobić, kiedy pies wymiotuje? Wymioty są naturalną reakcją organizmu na zagrożenie: truciznę, zepsute jedzenie czy obcy przedmiot znajdujący się w przewodzie pokarmowym. Jeśli twój zwierzak zwymiotował raz, nie ma powodów do obaw, jednak obserwuj jego zachowanie i stan na wszelki wypadek.

Jeśli jednak wymioty są długotrwałe i uporczywe natychmiast skontaktuj się z weterynarzem. Rozróżnia się dwa rodzaje zwracania treści pokarmowej: wymioty i regurgitacje.

Kiedy pies wymiotuje więcej, niż raz lub dwa w krótkim czasie, bardzo duże jest ryzyko odwodnienia. Podobnie jak u człowieka, pies traci spore ilości wody podczas wymiotów. Odwodnienie u psa można rozpoznać, pociągając palcami fałd skóry na grzebiecie zwierzęcia. Jeśli po puszczeniu fałd stoi sztywno, oznacza to, że pies jest już odwodniony i koniecznie trzeba podjąć natychmiastowe działanie. Niezbędne jest uzupełnienie płynów w organizmie.

Można to zrobić, pojąc psa wodą, jednak najczęściej podaje się zwierzęciu dożylną kroplówkę. Niezbędne może okazać się zastosowanie steroidów, by przezwyciężyć szok, i specjalnych środków przeciwdziałających dalszym wymiotom.

fot. Pies wymiotuje: co podać/Adobe Stock, Kadmy

Wymioty może powodować wiele różnych chorób i czynników. Nie dziwi więc, że weterynarze często opierają diagnozę na wynikach testów laboratoryjnych, np. na radiografii. Wymioty mogą wiązać się:

z poważną chorobą, zwłaszcza z parwowirozą, chorobami nerek i ropomaciczem u suk. Konieczna jest pomoc weterynaryjna, zwłaszcza jeśli w wymiocinach obecna jest krew;

u suk. Konieczna jest pomoc weterynaryjna, zwłaszcza jeśli w wymiocinach obecna jest krew; ze zjedzeniem niestrawnego lub zepsutego pożywienia, padliny lub roślin opryskanych środkami chemicznymi . Konieczna jest pilna pomoc weterynarza;

. Konieczna jest pilna pomoc weterynarza; z niedrożnością jelit;

z chorobą lokomocyjną;

ze stresem;

z długotrwałymi wzdęciami.

Weterynarze dysponują bardzo skutecznymi środkami przeciwwymiotnymi. Leki te należy stosować ostrożnie, ponieważ mogą one maskować przyczyny choroby. Bardzo ważne jest precyzyjne przestrzeganie zaleconego dawkowania. Wymiotom może towarzyszyć także biegunka - jeśli pies wymiotuje brązową wydzieliną lub trzęsie się i wymiotuje, wtedy wizyta u weterynarza powinna mieć miejsce natychmiast!

Podobnie w przypadku, kiedy pies wymiotuje żółcią - może to oznaczać poważne zatrucie lub uszkodzenie wątroby. Kiedy pies wymiotuje pianą, w rzeczywistości jest to spieniona ślina. Może mieć to związek z infekcją gardła, migdałków lub krtani, rzadziej z problemami żołądkowymi.

Czy pies może zwymiotować ze stresu?

Wymioty u psa mogą pojawić się także na skutek stresu. Jeśli przykładowo na co dzień nie masz gości, a chcesz zorganizować imprezę na kilka lub kilkanaście osób, przestawianie mebli (np. ustawianie stołu), organizowanie zastawy, aż w końcu duży hałas i tłum mogą sprawić, że pies nie będzie czuł się bezpiecznie. Wówczas może zwymiotować, ale będzie to zazwyczaj jednorazowa sytuacja.

fot. Dlaczego pies wymiotuje/Adobe Stock, velimir

Psom nie wolno podawać przeznaczonych dla ludzi środków przeciwdziałających chorobie lokomocyjnej, nawet tych dla dzieci. Błędem jest również pozwalanie wymiotującemu psu, by napił się do pełna zimnej wody. Zamiast tego należy podawać mu małe ilości wody co około pół godziny.

Gdy psy wróci ochota do jedzenia, zacznij od zaserwowania mu niewielkich, lekkostrawnych posiłków, np. rozgotowanego ryżu lub gotowanej ryby, a dopiero potem stopniowo wracaj do normalnej diety. Dostępne są też specjalne karmy dla psów wracających do zdrowia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.06.2011 r.

