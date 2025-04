Samce, również wykastrowane, zaznaczają granice swego terytorium, regularnie oddając mocz na drzewka i krzewy ozdobne. Są to swego rodzaju „słupki graniczne” ich terenu. Jest to normalne zachowanie tych zwierząt, jednak gdy pies sika na drzewka i inne rośliny, dla właścicieli ogrodu oznacza to pożółkłe krzewy i trawę.

Reklama

Co robić, gdy pies sika na tuje?



Przede wszystkim spłucz obsikaną przez psa roślinę dużą ilością wody. Może ją to uratować przed zgubnym działaniem uryny.

Niestety, to właśnie wysokie i niskie iglaki (np. tuje) są „ulubionymi” drzewkami psów i one najbardziej z tego powodu cierpią. Jeśli nie zadziałasz w porę, wszystkie posadzone tuje mogą zbrunatnieć, a następnie uschnąć.

Jeśli już do tego doszło i iglak obumarł, w tym samym miejscu nie sadź nowego ozdobnego drzewka. Jeśli pies upodobał sobie to miejsce, zostaw starą roślinę i spisz ją na straty lub wbij w tym miejscu drewniany słupek.

Jeśli drzewek masz dużo, możesz odgrodzić je płotkiem - to je zabezpieczy. Pamiętaj też, by sadząc tuje wzdłuż ogrodzenia zostawić 1 metr odstępu - pies zawsze będzie biegał przy ogrodzeniu i szczekał na obcych. Jeśli nie będzie miał miejsca, może wydeptywać ścieżki tam, gdzie łatwo zniszczy roślinność.

Bacznie obserwuj zachowanie psa. Komenda „nie” w chwili, gdy zbliża się on do krzaczka, może sprawić, że wybierze jakieś inne miejsce.

Pies sika na rośliny - co posadzić w ogrodzie

Jeśli mimo twoich wysiłków, pies sika na drzewka i inne rośliny, warto posadzić takie, które go do tego zniechęcą.

Dobrym wyborem może być np. posadzenie roślin o drobnych, twardych i gęstych pędach. Może to być np. głóg lub berberys. Większość psów z daleka omija kłujące rośliny, przez co nie oddaje na nie moczu.

Możesz także zasadzić roślinę, która za każdym razem, gdy zwierzę ją potrąci, wydziela nieprzyjemny zapach. Jej nazwa to coleus canina - zimozielona bylina o niebiesko-fioletowych kwiatów. Wydziela ziołowy aromat, nieprzyjemny dla większości czworonogów.

fot. Coleus canina - roślina odstraszająca psy / Adobe Stock

Podobny efekt może dać również posadzenie bożego drzewka (artemisia arbotanum).

Zdecydowanie odradzamy za to stosowanie innych sposobów, takich jak np. rozciąganie linki podłączonej do prądu o niskim napięciu.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 26.06.2011.

Reklama

Czytaj więcej na temat ogrodu:

Drzewa kwitnące na różowo - zdjęcia i opisy

Kwiaty do donic ogrodowych - jakie posadzić?

Jodyna w ogrodzie - tani nawóz do roślin