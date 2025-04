Cocker spaniel został wyhodowany do polowania na ptaki, a przede wszystkim słonki (woodcock - od tego słowa pochodzi nazwa rasy). Jako rasa został uznany w 1892 roku. Jednak z psa myśliwskiego szybko awansował na psa do towarzystwa. Był czas, że spaniele były niezmiernie modne. Moda dość dawno minęła, ale psy tej rasy mają swoich wiernych zwolenników, którzy uważają je za najbardziej atrakcyjne na świecie.

Reklama

Tryskają radością

Spaniele są niezwykle radosne, potrafią energicznie okazywać swą radość, co wyrażają nieustannym machaniem ogonem. Mają dobry, pogodny charakter, żywy temperament, potrzebują dużo ruchu. Jako psy myśliwskie charakteryzują się świetnym węchem. Na spacerze bardzo lubią poszukiwać ciekawych tropów. Zawsze są skłonne do zabawy.

Nie na pierwszym miejscu, ale...

W uznanym rankingu inteligencji amerykańskiego neuropsychologa Stanley'a Corena spaniel zajmuje całkiem niezłe 13 miejsce. To pies, który lubi się uczyć. Najlepiej wykonuje polecenia podczas zabawy. Jest pojętny i łatwy do ułożenia. Szybko chwyta podstawowe komendy typu: siad, do nogi, waruj, itp. Przybiega na wołanie, potrafi dawać głos. Jeśli cierpliwie i konsekwentnie z nim postępujemy, z pewnością osiągniemy pożądany efekt. Można go nauczyć różnych zabawnych sztuczek: podawania do ręki różnych przedmiotów, tańca na tylnych łapach, turlania się, kłaniania, a także innych.

Idealny do przytulania

Cocker spaniel to pies niezwykle rodzinny. Chętnie towarzyszy zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Radosny, oddany swemu panu. Bardzo lubi spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Zawsze chętny do wyjścia na dwór. Świetnie się sprawdza w psich sportach. Jest prawdziwym pieszczochem, lubi być głaskany i przytulany.

Uwaga na rage syndrom

Czasem zdarza się, że u spanieli jednolicie umaszczonych (najczęściej rudych) pochodzących z niesprawdzonych hodowli występuje zespół zaburzeń zachowania tzw. rage syndrome zwany też furią spaniela. Objawia się on wybuchem niekontrolowanej agresji także wobec opiekuna. Dlatego nie należy kupować psów niewiadomego pochodzenia.

Reklama

Najinteligentniejsze rasy psów