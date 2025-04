Czy pies może jeść chleb? Odpowiedź na to pytanie nie jest do końca jednoznaczna. Pieczywo ogólnie nie szkodzi psu i nie jest dla niego toksyczne, jednak zawarte w nim składniki mogą wywoływać nieprzyjemne dolegliwości i konsekwencje zdrowotne. Zobacz, kiedy lepiej nie podawać psu chleba.

Spis treści:

Ogólnie pieczywo nie jest dla psa trujące, więc jeśli pupil ukradnie coś niepostrzeżenie z talerza albo złapie kawałek chleba podczas spaceru (o ile nie będzie już zepsuty), nic mu się nie stanie. Jednak chleb biały czy razowy w nadmiernych ilościach może wywołać nieprzyjemne dolegliwości u zwierzaka.

Przede wszystkim chleb jest produktem tuczącym i takim, który dość długo się trawi. Przez to może nadmiernie fermentować w jelitach, co obciąży układ trawienny psa i wywoła bóle brzucha, biegunkę lub ogólne osłabienie. Dodatkowo chleb zawiera przeróżne dodatki, takie jak pestki, nasiona, przyprawy czy sól. Ta ostatnia jest wolno wydalana z organizmu pupila, ponieważ pies się nie poci - nadmierna ilość soli może być dla zwierzaka trująca.

Nie należy więc podawać pieczywa psu ani zbyt często, ani w dużych ilościach. Jeśli pupil bardzo lubi tę przekąskę, możesz spróbować upiec malutki chleb samodzielnie, bez zbędnych dodatków i soli, a następnie zamrozić i raz na jakiś czas podawać psu niewielki kawałek. Jednocześnie miej na uwadzę, że jeśli pies jest alergikiem, chleb może wywołać reakcję uczuleniową.

fot. Czy pieczywo szkodzi psu/Adobe Stock, katamount

Czy pies może jeść chleb z masłem?

Masło, ze względu na swoją kaloryczność i dużą zawartość tłuszczu, również nie jest polecana jako przekąska dla pupila. Zjedzenie kawałka chleba z masłem ma dla psa podobną wartość jak jednorazowe zjedzenie dużej pizzy przez człowieka.

Czy psy mogą jeść bułki?

Bułki mają jeszcze więcej sztucznych dodatków i polepszaczy niż chleb. Dodatkowo bardzo często w ich składzie jest mleko lub jego przetwory. Psy nie trawią laktozy, przez co zjedzenie bułki może skończyć się dla nich problemami żołądkowymi. Jednocześnie nie jest to produkt trujący, więc jeśli zdarzy się, że pies złapie w zęby kawałek bułki i zdąży go połknąć, jak tylko zapytasz "co znowu jesz", nie ma powodów do paniki.

fot. Czy psu można dawać chleb/Adobe Stock, Volodymyr

Niewielkie ilości chleba czy innego pieczywa nie zaszkodzą psu, pod warunkiem że będzie ono świeże. Jeśli jednak na jego powierzchni będzie pleśń, zjedzenie takiej "przekąski" może skończyć się zatruciem.

W przypadku lekkich i krótkotrwałych objawów wystarczy podawać psu dużo wody i zmniejszyć porcję jedzenia. Jeśli jednak wymioty u psa razem z biegunką utrzymają się przez 2 dni, a objawy nie zmniejszą swojej intensywności lub się nasilą, konieczna będzie wizyta u weterynarza.

Specjalista podłączy zwierzęciu kroplówkę i poda leki hamujące wymioty oraz biegunkę. Dodatkowo może podać także środki odtruwające, aby organizm pupila szybciej pozbył się toksyn. Najczęściej nie ma powodów do obaw, zatrucie tego typu, jeśli pies zostanie szybko poddany opiece weterynaryjnej, kończy się dobrze i pupil może szybko wrócić do pełni sił.

fot. Co się stanie jak pies zje chleb/Adobe Stock, kozorog

