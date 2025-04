Gotowany czy surowy? A może żaden? Zobacz, czy pies może jeść bób i jak dużo możesz mu go podać

Czy pies może jeść bób? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jednak stanowczo nie należy podawać pupilowi bobu surowego ani nawet ugotowanego al dente. Może to skończyć się dużymi problemami zdrowotnymi. Pies może zjeść niewielką ilość mocno rozgotowanego bobu, jednak nie powinien to być regularny przysmak.