Arbuz to letnia przekąska, którą uwielbiają zarówno dorośli, jak i dzieci. Jego słodki, orzeźwiający smak sprawia, że jest idealny na upalne dni. Jednak co z naszymi czworonogami? Czy pies może bezpiecznie jeść arbuza? Odpowiedź brzmi: tak, ale pod pewnymi warunkami.

Arbuz to owoc bogaty w wodę (aż 90%), co sprawia, że jest doskonałym źródłem nawodnienia, szczególnie w gorące dni. Zawiera również witaminy A, B6, C oraz składniki mineralne, takie jak potas, które mogą być korzystne dla zdrowia psa.

Odpowiednio podany arbuz jest bezpieczny dla psów i może stanowić smaczną, zdrową przekąskę. Dzięki wysokiej zawartości wody arbuz pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia, co jest szczególnie ważne w upalne dni. Wspomniane wyżej witaminy A i C wspierają układ odpornościowy i oraz poprawiają wzrok pupila.

Dodatkowo arbuz jest lekki i niskokaloryczny, dzięki czemu nie zaszkodzi psom, które muszą trzymać dietę (ze względu na nadwagę albo wymogi dla psów wystawowych).

fot. Pies może jeść arbuza, ale tylko pod pewnymi warunkami/Adobe Stock, Anna Belova

Chociaż arbuz może być bezpieczny dla psów, istnieje kilka zasad, które warto przestrzegać, aby nie zaszkodzić swojemu pupilowi. Przede wszystkim usuń z owocu wszystkie pestki przed podaniem go psu. Mogą być one trudne do strawienia i w dużych ilościach mogą spowodować blokadę jelit, zwłaszcza u małych psów.

Zrezygnuj także ze skórki - jest bardzo twarda i pomimo iż duży pies poradzi sobie z jej pogryzieniem, może powodować problemy trawienne, takie jak wymioty czy biegunka. Daj więc psu tylko miąższ owocu.

Podawaj go też w małych ilościach. Choć arbuz jest niskokaloryczny, zbyt duża ilość może spowodować biegunkę ze względu na dużą zawartość wody i błonnika. Ogranicz porcję do kilku niewielkich kawałków. Ze względu na to, że ma w sobie dużo wody, arbuz świetnie sprawdzi się w wersji mrożonej w upalne dni.

Możesz po prostu zamrozić niewielkie porcje owocu (bez skórki i pestek) albo zgnieść miąższ widelcem i przełożyć go do foremek lodowych (np. w formie łapek).

Takie lodołapki możesz także wykorzystać dla siebie - dodawaj je do wody, drinków lub koktajli.

fot. Jak podać arbuza psu/Adobe Stock, Deborah

Nie wszystkie psy reagują tak samo na nowe pokarmy. Zawsze dobrze jest wprowadzać arbuza ostrożnie i obserwować psa. Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy alergii, takie jak nadmierne drapanie się, wymioty lub biegunka, natychmiast przerwij podawanie i skonsultuj się z weterynarzem.

Również psy z cukrzycą powinny unikać arbuza, ponieważ choć zawiera mało kalorii, jest dość bogaty w naturalne cukry, co może wpływać na poziom glukozy we krwi.

