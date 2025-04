Słyszeliśmy już wiele historii o zwierzętach, ale czegoś takiego w życiu byśmy się nie spodziewali. Oszałamiająca metamorfoza psa została wywołana nietypowym schorzeniem. Okazuje się, że czarny pies nagle zmienił kolor, a wszystkiemu winna jest choroba, na jaką zapadł. Sam zobacz, co to za przypadłość i jak teraz wygląda ten pupil.

Portal wamiz.pl dotarł do szokującego wątku na forum reddit.com. Pewna internautka z Oklahomy postanowiła bowiem podzielić się z internautami zdjęciami swojego psa. Tego samego pupila – choć wydawać się może, że na tych fotografiach znajdują się dwa różne czworonogi.

Właśnie tym internautka wprawiła wszystkich w zdumienie. Jej psiak był kruczoczarny, a nagle stał się biały jak śnieg. To wręcz niewiarygodne i niektórzy myśleli, że to fotomontaż. Nic bardziej mylnego.

Sam zobacz, jak wygląda ta szokująca metamorfoza psa.

Okazuje się, że Buster cierpi na bielactwo nabyte. Jest to schorzenie, które kojarzy nam się przede wszystkim z ludźmi. Teraz już wiemy, że również czworonogi mogą na nie zachorować. W ich przypadku zmiany w wyglądzie są zaskakujące – tak jak było z tym czworonogiem.

Internauci nie mogą uwierzyć, że cały czarny psiak w tak krótkim czasie stał się biały.