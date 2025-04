Ostatnio miała miejsce powódź w Brazylii, w wyniku której wielu ludzi, ale też zwierzaków straciło dachy nad głową. Wzrósł odsetek bezdomnych czworonogów, które trafiły do schronisk i fundacji. Ostatnio pisałyśmy, że te psiaki straciły wszystko i jedna rzecz sprawiła, że na ich mordkach zagościł uśmiech. Poszczęściło się także temu pupilowi, choć w jego przypadku to akurat on sam wziął sprawy w swoje „ręce”.

Cudem uratowany szczeniak przytulił się do nogi mężczyzny

Portal thedodo.com opisał historię, która ostatnio przydarzyła się na wizji. Stacja SBT wyemitowała materiał swojego reportera, który nadawał ze schronisk. Paulo Mathias relacjonował, jakie są skutki powodzi w azylach. I wtedy zdarzyło się coś nieprawdopodobnego, co na zawsze zmieniło życie dziennikarza. I nie tylko jego.

Transmisja miała miejsce na żywo, więc nie było mowy o żadnych cięciach, a wszystko, co działo się w danej chwili, mogliśmy zobaczyć na ekranie. Dziennikarz przedstawiał zwierzęta, które straciły dom i rodziny w wyniku powodzi. W pewnym momencie jeden z nich podszedł do jego nogi i… przytulił się do niej.

Sam zobacz, jak wyglądała ta niezwykle poruszająca scena.

Maleńki szczeniaczek wybrał sobie właściciela

Ta historia zakończyła się happy endem. Okazało się bowiem, że psiak w ten sposób wybrał sobie opiekuna. Paulo Mathias, poruszony zachowaniem czworonoga, nie mógł tak po prostu opuścić schroniska bez niego. Zdecydował, że zaopiekuje się tym cudownym pupilem, który pragnął jego miłości.

Pośród chaosu narodziła się przyjaźń – napisał dziennikarz na swoim instagramowym koncie.

Tym samym reporter zaopiekuje się psiakiem, dopóki nie znajdzie się jego rodzina. Nie da się ukryć, że w ten sposób odmienił życie tego cudownego czworonoga. Dzięki niemu pupil już nie będzie samotny i przestraszony. Internauci są zachwyceni zaistniałą sytuacją.

- On naprawdę cię wybrał. - Gratuluję, cóż za piękna postawa! - Dużo szczęścia dla was – piszą ludzie w komentarzach pod postami mężczyzny.

My też jesteśmy zachwyceni historią psiaka i dziennikarza i gratulujemy im relacji, jaką udało im się stworzyć podczas nagrywania materiału ze schroniska.

Źródło: thedodo.com/Instagram.com, @paulomatie

