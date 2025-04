Co zrobić z psem na urlopie?

Masz już zaplanowane wakacje dla całej rodziny? Świetnie! Ale czy wiesz, jak spędzi ten czas domownik na czterech łapach?

Sylwia Heler z Warszawy jest szczęśliwą żoną i mamą pięcioletniej Kasi. Jednak w skład rodziny wchodzi ktoś jeszcze - siedmioletnia suczka rasy collie - Beti. Ponieważ rodzina Sylwii zaplanowała dwutygodniowe wczasy w Turcji, pojawiło się pytanie: co zrobić z psem?

- "Gdy Kasia była młodsza spędzaliśmy wakacje w Polsce, w gospodarstwach agroturystycznych lub w ośrodkach, gdzie mogły przebywać psy, zwłaszcza tak łagodne jak nasza Beti" - mówi Sylwia

"W tym roku jedziemy za granicę i nie możemy przecież zabrać ze sobą psa. Nie mamy w Warszawie nikogo z rodziny, kto mógłby się zaopiekować naszym zwierzakiem, znajomi mają mnóstwo własnych spraw, a Beti absorbuje trochę czasu; trzeba ją czesać, wyprowadzać na spacery... Nie mam pojęcia, co z nią zrobimy? ".

Takiego pytania, niestety, nie stawiają sobie wszyscy... Dlatego też w okresie wakacyjnym gwałtownie wzrasta liczba bezpańskich zwierząt porzucanych w schroniskach, na drogach, w lesie... A wystarczy tak niewiele!

Hotele dla psów

Przede wszystkim można oddać psa do... hotelu. W każdym mieście znaleźć można tego typu placówkę. Nasz czworonożny pupil znajdzie się w nim pod opieką ludzi, którzy go nakarmią i wyprowadzą na spacer. W hotelu znajdują się szeregowo ustawione boksy, oddzielne miejsce, w którym pies ma swój ulubiony kocyk, jedzenie zgodne z dotychczasowymi przyzwyczajeniami i wszystko, co według jego właścicieli jest niezbędne by czuł się dobrze w nowym miejscu. Każdy czworonóg ma swój wybieg, nad którym jest zadaszenie, co latem chroni przed nadmiernym słońcem, natomiast w deszczowe dni przed zmoknięciem. Wiele z psich hoteli zapewnia też opiekę weterynaryjną. Jednak nie jest to tanie rozwiązanie. Pobyt zwierzaka w psim hotelu to koszt ok. 25-100 zł za dobę (cena zależy od wielkości psa i od tego, czy jest agresywny). Dodatkowo musisz zapłacić za każdą usługę (na przykład: czesanie to koszt 10 zł, kąpanie 40 zł).

Warto też przed oddaniem pupila do hotelu sprawdzić, jakie tak naprawdę panują w nim warunki. Może okazać się, że zamknięcie w boksie to nie najlepsze rozwiązanie:

"Odwiedziłam jeden hotel, który nie należy do najtańszych" - mówi Sylwia.

"Przyznam szczerze: nie wyobrażam sobie, żebym mogła tam zostawić moją Beti! Wiem, że miałaby pełną miskę, ale zostałaby zamknięta w boksie i wypuszczana tylko na spacery. Tymczasem jest to suczka towarzyska, ufna, lubi ludzi, a przy tym jest posłuszna. Nie chcę, żeby okazało się, że efektem naszego wyjazdu będzie... psia depresja".

Psi opiekun

W takim wypadku możemy skorzystać z innego rozwiązania - pomoże nam petsitter! Kto to taki? Zwykle jest to osoba młoda (uczeń, student), która chce zarobić parę groszy na wakacje. Ogłoszenia opiekunów można bez trudu znaleźć w internecie. Opiekunowie wyprowadzają psy na spacery lub przyjmują zwierzaki do swoich domów na czas urlopu właściciela. Plusy takiego rozwiązania są spore: usługa nie jest kosztowna (10-30 zł za dobę, za karmę płaci właściciel), a pies nie przebywa w zamkniętym boksie. Jednak żeby mieć pewność, że oddaliśmy naszego pupila w dobre ręce powinniśmy sprawdzić, czy petsitter ma rekomendacje. Jeśli chcemy sprawdzić ich wiarygodność, zadzwońmy do poprzednich zleceniodawców. Tu przecież chodzi o bezpieczeństwo naszego kochanego psa! Następnym krokiem powinno być umówienie się z opiekunem na rozmowę. Podczas spotkania w cztery oczy przekonasz się, czy osoba ta naprawdę kocha zwierzęta i potrafi nawiązać z nimi kontakt. Umówiliście się, że pies zostaje u ciebie w domu, a petsitter będzie wpadać trzy razy dziennie by wyprowadzić zwierzę na spacer, nakarmić je i podać wodę? Uprzedź o tym sąsiada- niech ma oko na twój dom. Jeśli psa zabierze na dwa tygodnie jego tymczasowy opiekun, sprawdź czy w jego domu panują odpowiednie warunki.

Jak napisać umowę?

Przyszedł wreszcie czas na podpisanie umowy. Co powinien zawierać dokument? Przede wszystkim szczegółowe warunki opieki nad twoim pupilem; jak często będzie wyprowadzany na spacer, gdzie będzie przebywał, jak długo potrwa opieka, w jaki sposób i jak często petsitter będzie się z tobą kontaktować, wreszcie: ile będzie kosztować taka usługa. Stawka za opiekę jest niewysoka, lecz zależy od rasy, wielkości i usposobienia psa. Skorzystanie z pomocy petsittera może być świetnym pomysłem:

"Znalazłam w internecie ogłoszenie opiekunki, która przez rok była wolontariuszką w schronisku"- opowiada Sylwia.

"Spotkałam się z nią i przyznam, że ta dziewczyna zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie; Beti aż piszczała z radości na jej widok. Ponieważ piesek na czas naszego pobytu za granicą będzie przebywał u Magdy, sprawdziłam, jakie panują tam warunki. Potem podpisałyśmy umowę, spisałyśmy dane ze swoich dowodów, ustaliłyśmy wynagrodzenie. Na koniec poprosiłam Magdę o codzienny kontakt smsowy. Przyznam, że jestem bardzo zadowolona i pewna, że Beti zostanie pod dobra opieką. Możemy spokojnie wyruszyć na wakacje!".

Jednak nie zawsze musisz korzystać z usług całkowicie obcej osoby. Warto popytać znajomych, rodzinę. Może ktoś z nich chciałby dorobić na czas wakacji? Może nastoletnia córka sąsiadów, która zawsze pozytywnie reaguje na widok twojego pupila będzie dobrym opiekunem? Bez względu na to, czy twoim psem zajmie się znajomy, czy ktoś całkowicie obcy, zawsze pamiętaj o podpisaniu umowy, która zobowiązuje petsittera do rzetelnego wykonania swojego zadania, a ciebie uspokoi, gdy będziesz korzystać z urlopu. Najważniejsze przecież jest to, żeby czworonożny członek waszej rodziny był bezpieczny i szczęśliwy!

