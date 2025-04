Czworonogi często chcą nam coś zakomunikować, ale oczywiście nie jest łatwo rozszyfrować ich zachowania. Możemy jednak próbować to zrobić, biorąc pod uwagę sygnały, jakie nam wysyłają. Niedawno pisałyśmy, co oznacza, gdy kot gryzie podczas głaskania. Okazuje się, że inne zachowanie futrzaka też powinno zwrócić naszą uwagę.

Jeśli twój kot zachowuje się w ten sposób, uważaj

Gdy jesteśmy opiekunami czworonogów, powinniśmy poznać ich język. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie nam komunikować się z nimi na co dzień i jednocześnie dowiedzieć się, co tak naprawdę myślą i czują nasi pupile.

Kociaki mają różne sposoby na to, aby zakomunikować swojemu opiekunowi pewne rzeczy. Z reguły wówczas chcą dać nam do zrozumienia, jak się czują. Jednym z takich sposobów jest… kładzenie uszu do tyłu. Co takiego może to oznaczać? Okazuje się, że to ważne ostrzeżenie.

Co znaczy, gdy kot ma uszy do tyłu?

Jeżeli kot kładzie uszy do tyłu, powinieneś zachować czujność. To oznacza bowiem, że twój pupil nie czuje się w danym momencie komfortowo. Tym samym może patrzeć na ciebie też błagalnym wzrokiem, abyś uratował go z opresji.

Portal gazeta.pl informuje, że mogą być trzy interpretacje takiego kociego zachowania:

szykuje się do obrony i kontrataku,

boi się i chce jak najszybciej uciec od tej sytuacji,

coś go irytuje.

Niezależnie od tego, w której z tych sytuacji znajduje się twój pupil, postaraj się go zrozumieć i mu pomóc, aby jak najszybciej poczuł się lepiej. W końcu żaden koci opiekun nie chce, aby jego futrzak czuł się niekomfortowo i był zakłopotany.

