Szczury domowe uznawane są za najinteligentniejsze z gryzoni. Bez większego wysiłku można nawet nauczyć je kilku sztuczek. Oswojony i zadbany szczur przynosi nie mniej radości, niż pies czy kot. Te zwierzęta są bardzo przyjazne i łagodne, choć lubią chodzić własnymi ścieżkami. Na tobie, jako opiekunie, spoczywa obowiązek zadbania o swojego zwierzaka od czubka nosa, po samą końcówkę ogona. Podstawą jest odpowiednie żywienie. To właśnie od tego, co je szczur domowy, w największej mierze zależy jego zdrowie i kondycja.

Spis treści:

Prawdą jest, że szczury są wszystkożerne – jednak zdecydowanie nie wszystko jeść powinny. Podstawą zdrowej, zbilansowanej diety szczurka, powinny być:

zboża,

nasiona,

warzywa,

owoce,

pestki,

zioła.

Oprócz tego zwierzak musi mieć stały dostęp do świeżej wody, którą należy wymieniać codziennie. Najbardziej odpowiednia będzie woda źródlana lub filtrowana. Podobnie jak w przypadku innych zwierząt, także szczurom nie podaje się żywności przetworzonej, przyprawionej, smażonej czy pieczonej! Wszelkie słodycze również są zakazane. Podawaj szczurowi tylko to, co sam znalazłby w naturze – a tam z pewnością nie ma słodyczy ani innych sztucznych, kolorowych przekąsek, które niemal wskakują do koszyka w sklepach zoologicznych.

Podstawą codziennego menu szczura powinna być karma. Nie kupuj jednak tanich karm z marketów, a tym bardziej takich na wagę, ze zbiorczego worka. Po pierwsze: są to karmy bardzo słabej jakości, składające się zwykle z kilku mało wartościowych składników. Po drugie – nigdy do końca nie wiadomo, co w takiej karmie się znajduje.

Po trzecie – nie wiadomo, w jakich warunkach i jak długo taka karma była przechowywana. Jakość ma swoją cenę, jednak zdrowie zwierzęcia powinno stanowić wartość nadrzędną. Karmienie szczura taką karmą prędzej czy później doprowadzi do problemów zdrowotnych. Zdecydowanie lepiej kupić pełnowartościową, zbilansowaną karmę.

fot. Co jedzą szczury domowe/Adobe Stock, Melissa Keizer

Dieta powinna być uzupełniana dodatkami, ale zdrowymi i wartościowymi, takimi jak:

zboża,

pestki,

nasiona,

warzywa,

owoce,

gałązki do obgryzania i zabawy,

produkty wspomagające odporność (im bardziej naturalne, tym lepiej).

Dietę szczura należy wzbogacać o zboża, jednak najlepiej w postaci nieprzetworzonej. Do najbardziej wartościowych należą:

pszenica,

jęczmień,

żyto,

owies,

proso,

kasza jaglana,

kukurydza,

ryż,

nasiona słonecznika,

pestki dyni,

siemię lniane,

soczewica,

chleb świętojański.

fot. Co je szczur domowy/Adobe Stock, New Africa

Jakie warzywa i owoce będą odpowiednie dla szczurów domowych? To bardzo dobre przekąski dla gryzoni. Warto dbać o to, aby gryzoń codziennie dostawał porcję świeżych warzyw i owoców.

Co je szczur domowy:

marchew,

ziemniaki (gotowane),

paprykę,

cukinię,

ogórki,

pomidory,

szpinak,

seler,

cykorię,

buraki,

ciecierzycę,

jabłka,

truskawki,

arbuzy,

maliny,

brzoskwinie,

gruszki,

żurawinę,

borówki.

Tak karmiony szczur, któremu zapewnisz dodatkowo regularną kontrolę u weterynarza ze specjalizacją na gryzonie, będzie żył dłużej i szczęśliwiej.

fot. Co jedzą szczury domowe/Adobe Stock, Voyagerix

Szczurów nie powinno się karmić tym, co sami umieszczamy na swoich talerzach. Szkodzą im przyprawione potrawy, a także wszelkie słodycze. Szczury nie powinny jeść także soli.

Jeśli jednak gryzoń podkradnie ci coś z talerza albo zdarzy się, że zje coś słodkiego czy ostrego, nie wpadaj w panikę. Dbaj jednak o to, aby w przyszłości taka sytuacja nie miała miejsca.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.10.2018.

