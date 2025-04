Co jedzą świnki morskie, a czego zdecydowanie im nie podawać? Choć może się wydawać, że świnka morska i chomik to gryzonie dość podobne do siebie, dieta świnki morskiej istotnie różni się od tego, co jedzą chomiki. Podstawą żywienia chomika są bowiem ziarna zbóż, zaś podstawą diety świnki morskiej jest siano, wysokiej jakości suszona trawa i zioła. Co jeszcze warto podawać świnkom morskim?

Świnka morska, inaczej kawia, łatwo przyzwyczaja się do pokarmu, który otrzymuje, a później niechętnie sięga po nowości. Dlatego warto przyzwyczajać zwierzę do rozmaitych produktów, dawać mu wybór, a przy tym uczyć, jak ważna jest różnorodność.

Podstawą diety świnek morskich jest siano oraz trawa, a także zioła. Nawet jeśli kawia je tylko to, co dobrze zna, żywienie świnki morskiej nie może być oparte wyłącznie na sianie - potrzebnych składników dostarczą przede wszystkim warzywa, owoce, a także granulowana karma. To właśnie w tej ostatniej najłatwiej przemycić składniki, których świnka morska może nie otrzymywać z innych źródeł.

fot. Co jedzą świnki morskie/Adobe Stock, devmarya

Co jedzą świnki morskie: siano, trawy i zioła

Siano powinno być świeże i zawsze obecne w klatce zwierzęcia. Wybieraj siano o zielonkawym kolorze i ładnym zapachu. Nie powinno być ciepłe, nie powinno też pylić. Pamiętaj, by często je wymieniać - zanieczyszczone odchodami siano, może być przyczyną rozwoju wielu chorób u świnek morskich.

Świnka morska powinna otrzymywać codziennie także trawy oraz zioła - suszone i świeże. Chodzi przede wszystkim o zielone części roślin, takie jak:

natka pietruszki,

koniczyna,

mięta,

cykoria,

melisa,

oregano,

liście malin,

liście rzodkiewki,

liście brokuła,

liście jeżyn,

liście kalafiora.

Świeże liście i trawa zawsze powinny zostać wcześniej umyte i osuszone. Siano możesz kupić w sklepach zoologicznych - wówczas będziesz mieć pewność co do jakości.

Co jedzą świnki morskie: warzywa i owoce

Świeże warzywa i owoce także codziennie powinny pojawiać się w diecie świnki morskiej, ale w ilości nie większej niż pół szklanki w ciągu doby.

Kawie najbardziej ucieszą się z takich warzyw, jak:

marchew,

pietruszka,

ogórek,

burak,

pomidor,

brokuł,

rzepa,

kalarepa,

biała rzodkiew,

rzodkiewka,

kukurydza,

papryka,

jabłko,

gruszka,

śliwka,

wiśnia,

czereśnia,

truskawka,

jeżyna,

porzeczka,

malina,

agrest,

żurawina,

brzoskwinia,

arbuz,

nektarynka,

banan,

melon,

mango,

kiwi,

ananas.

Warzywa i owoce dla świnki morskiej powinny być wcześniej dokładnie umyte. Część z nich warto obrać. Nie ma konieczności krojenia ich w kostkę, choć twój gryzoń na pewno to doceni.

Co jedzą świnki morskie: specjalistyczna karma

Co jedzą świnki morskie poza siankiem i świeżymi owocami czy warzywami? Gotowe karmy, które dostępne są w sklepach zoologicznych oraz internecie. Nie są one podstawą diety kawii, ale jej uzupełnieniem. Pozwalają dostarczyć gryzoniom odpowiednią ilość składników mineralnych.

Karma dla świnki morskiej powinna zawierać co najmniej 10% włókna - im więcej, tym lepiej. Warto wybierać mieszanki w granulkach, dzięki czemu świnka morska nie grymasi przy wybieraniu kąsków.

fot. Co jedzą świnki morskie/Adobe Stock, kerstiny

Część produktów, które także mogą urozmaicać dietę świnki morskiej, w nadmiernej ilości mogłaby szkodzić. Tak jest np. z ziarnami i orzechami. Są bardzo kaloryczne, więc podawaj je rzadko, raczej jako nagrodę, nigdy codziennie.

Nie przesadzaj także z ilością owoców i warzyw o wysokiej zawartości cukru (jabłka, marchew, burak).

Szpinak, jarmuż i szczaw nie zaszkodzą, o ile nie będziesz podawać ich zbyt często i zbyt dużo (upośledzają wchłanianie wapnia). Lepiej nie podawać także liści sałaty masłowej i lodowej - zawierają sporo metali ciężkich. Każdy nowy produkt powinien być powoli wprowadzany do diety, a świnkę morską należy obserwować, jak na niego reaguje.

Pamiętaj, że śwince morskiej zaszkodzić mogą produkty nieświeże (zgniłe siano), a także mokre i zwiędłe liście - mogą wywołać biegunkę i wzdęcia.

Nie podawaj śwince morskiej wody destylowanej ani wysokozmineralizowanej.

Świnka morska nie może jeść także:

liści i gałązek pomidora, fasoli, kapusty, grochu, soi, ciecierzycy,

suchego pieczywa,

kolb i cukierków dla gryzoni,

warzyw takich jak cebula, por, czosnek, bakłażan, szczypior, chrzan, ziemniaki,

owoców cytrusowych, bananów i winogron (zawierają mnóstwo cukru i mogą powodować problemy gastryczne),

ostrych przypraw i ziół,

awokado,

rabarbaru,

imbiru,

grzybów,

słodyczy,

mięsa,

nabiału,

liści, łodyg i kwiatów roślin doniczkowych (trujące są: aloes, amarylis, aksamitka, azalia, begonia, bez, konwalia, bluszcz, fiołek, cis, bukszpan, barwinek, goździk, hiacynt, hortensja, kalia, irys, mak, difenbachia, glistnik, kasztanowiec, pokrzyk, jaskier).

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.01.2021.

fot. Co jedzą świnki morskie/Adobe Stock, Mateusz

