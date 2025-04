Nie sposób wyobrazić sobie cierpienia zwierzęcia, które do tej pory miało normalny dom, a nagle zostaje skazane na przeniesienie się z mięciutkiej kanapy do schroniskowego kojca. Wszyscy wiemy, że musi być to dla niego naprawdę trudne, ale teraz zostało nam to zobrazowane. To nagranie pokazuje, co czuje pies oddany do schroniska. Łzy cisną nam się do oczu.

Co czuje pies oddany do schroniska?

Na profilu @hitlivingfoundation na TikToku pojawiło się rozrywające serce nagranie. Widzimy na nim szczeniaczka o imieniu Macaroni. To roczna sunia, która na pierwszy rzut oka wygląda normalnie, ale w swoim móżdżku i serduszku przeżywa prawdziwy dramat, bo właśnie zawalił jej się świat.

Macaroni została oddana do schroniska przez swoją dotychczasową rodzinę. Pewna kobieta podjechała pod biuro fundacji, aby właśnie w niej zostawić psa. Jako powód podała alergię, którą wykryto u jej córki. Zamiast jednak znaleźć inne rozwiązanie problemu, po prostu postanowiła jak najszybciej pozbyć się pupila, tym samym łamiąc jego serce.

Wstrząsające nagranie psa oddawanego do schroniska

Psiak na początku myślał, że jego pancia zaraz wróci. Niestety tak się nie stało. Płakał i trząsł się w ramionach wolontariuszy. Na filmiku możemy zobaczyć, m.in. jak telepie się z przerażenia. Został bowiem pozostawiony na pastwę losu wśród ludzi, którym jeszcze nie ufał. Sam zobacz, jak wyglądała ta łamiąca serce scena.

Internauci, którzy zobaczyli to nagranie, nie mogą wyjść z szoku i zrozumieć, jak można oddać tak urocze stworzenie. Trudno im się dziwić, bo w tej sprawie nie sposób pozostać obojętnym.

- Dosłownie płaczę. Mam nadzieję, że ten maluch znajdzie miłość. - Nigdy nie oddałabym mojego zwierzaka… - To złamało moje serce – piszą komentujący.

Mamy jednak radosną informację. Okazuje się, że Macaroni znalazła już kochający dom, a w swojej nowej rodzinie ma też psiego przyjaciela.

Żyje swoim najlepszym życiem – czytamy na TikToku.

Czy to nie wspaniała wiadomość? Zobacz, jak dziś ma się Macaroni.

Źródło: TikTok.com, @hitlivingfoundation

