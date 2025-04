Zapalenie spojówek u psa

Spojówka to błona wyściełająca powieki psa, przednią twardówkę – białą część oka oraz trzecią powiekę. Stan zapalny spojówki objawia się jej zaczerwienieniem i podrażnieniem, któremu może towarzyszyć śluzowaty lub ropny wyciek z oka. Jeśli pies odczuwa ból często mruży lub przymyka chore oko.

Zapalenie spojówek może mieć przebieg ostry (gwałtowny i intensywny) lub przewlekły – trwający wiele tygodni lub nawracający. Przyczyny zapalenia spojówek mogą mieć podłoże infekcyjne lub alergiczne. Mogą też wynikać z urazu mechanicznego (np. podrażnienie oka ciałem obcym), albo podwinięcia powieki czy niewłaściwego kierunku w jakim u niektórych psów rosną rzęsy.

Ropne zapalenie spojówek któremu towarzyszy wyciek z nosa może być wczesnym objawem nosówki, szczególnie jeśli wystąpi u szczeniaka. Leczenie polega na zastosowaniu odpowiednich leków, może też wymagać interwencji chirurgicznej w przypadku, gdy jest skutkiem wywinięcia lub podwinięcia powieki, albo niewłaściwego wzrostu rzęs.

Zapalenie spojówek często występuje wraz z zapaleniem rogówki.

Zapalenie rogówki u psa

Rogówka to przednia przezroczysta zewnętrzna część oka. Do zapalenia rogówki zwykle dochodzi w skutek zakażenia lub alergii. Objawy zapalenia rogówki to utrata przejrzystości i mętność rogówki. Następnie rogówkę pokrywają małe naczynka i ciemne plamki odkładającego się pigmentu. Niektóre rasy psów mają skłonność do zapalenia rogówki, ponieważ zbyt mała ilość wydzielanych u nich łez prowadzi do wysychania oka i narażenia go na uszkodzenia. Leczenie zapalenia rogówki polega na zastosowaniu właściwych leków i zakraplaniu psu sztucznych łez.

Wrzód rogówki u psa

To choroba mogąca być następstwem dwóch powyższych chorób (wysychające zapalenie spojówki i rogówki) jako skutek infekcji. Może też być następstwem urazu mechanicznego. Szczególnie narażone na urazy są psy o płytko osadzonych oczach takie jak pekińczyki, mopsy, itp.). Może wystąpić u wszystkich psów na przykład zadrapania lub uderzenia oka.

Wrzód oka powoduje zaczerwienienie i silne mrużenie oka. Ponieważ jest bardzo bolesny pies często trze oko łapami lub ociera się okiem np. o posłanie. Leczenie wrzodu oka zależy od stanu zaawansowania choroby.

Leczenie wrzodu rogówki u psa może polegać na samym podawaniu leków i płynów do oka, może też wymagać interwencji chirurgicznej.