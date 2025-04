Dlaczego skazujemy chomiki na smutny los życia w klatce? Tylko po to, by przez chwilę się nimi pobawić, od czasu do czasu ponosić na rękach, czego zresztą te zwierzątka nie lubią, a potem zostawić na długie godziny w niewielkiej klatce.

Zanim kupisz chomika sam sobie zadaj sobie pytanie czy całe życie chciałbyś spędzić w niewielkim pokoju i mieć jedną jedyną zabawkę, np. bieżnię. Podobny los - na skalę zwierzęcia - fundujesz chomikowi wsadzając go do klatki.

Chomik wywodzi się ze środowisk stepowych. Najlepiej czuje się na polach, nieużytkach, gdzie może cieszyć się nieograniczoną swobodą. Buduje w ziemi norę, która składa się z tuneli: ukośnego i pionowego. Stale je zmienia, naprawia i ulepsza. Tunel może mieć nawet 2 metry długości. Prowadzi do komory gniazdowej, wyścielonej miękkimi źdźbłami trawy, która służy chomikowi za sypialnię.

Ruchliwy chomik jest ciągle zajęty. Jeśli nie robi zapasów (żywi się głównie ziarnami, warzywami, owocami, ale nie gardzi też larwami owadów), to "przemeblowuje" swój domek albo czyści futerko.

Zwierzątko jest bardzo pracowite. Na jesieni gromadzi w swojej spiżarni nawet kilkanaście kilogramów pożywienia (ziarna), choć do przetrwania zimy wystarczą mu 4 kg. Chomik prowadzi nocne życie. Zimą (od listopada do marca) zapada w przerywany sen zimowy. Wówczas spada jego temperatura ciała na ok. 100 godzin. Po tym czasie powraca do aktywności, sięga po zgromadzone zapasy.

Chomik bojowy

Zdrowe zwierzątko sprawia wrażenie ciągle głodnego, bo w workach policzkowych przenosi jedzenie do własnych schowków. Służą mu one także do transportu młodych, a czasem do straszenia przeciwników. Wówczas nabiera w pyszczek powietrza, by stworzyć wrażenie, że jest większy i groźniejszy i odstraszyć tym samym potencjalnego agresora. Bo chomik jest odważny i waleczny. Gdy czuje się zagrożony, staje słupka i potrafi stanąć do nierównej walki nawet z psem.

Nie jest rodzinny - tym bardziej więc nie nadaje się na zwierzątko domowe. Samce i samice zamieszkują odrębne nory. Samce nie uczestniczą w wychowywaniu młodych. Małe chomiki szybko się usamodzielniają. Już po miesiącu po urodzeniu opuszczają gniazdo. Na wolności dożywają do 8-10 lat.

Jeśli koniecznie chcesz mieć zwierzę weź ze schroniska kota lub psa. One będą naprawdę szczęśliwe, gdy znajdą kochającego pana i prawdziwy dom.