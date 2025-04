Chomik syryjski to największy z przedstawicieli chomików udomowionych. Większy jest tylko chomik europejski, jednak żyje on na wolności, na niewielkim obszarze i jest pod ochroną. Inteligencja chomików syryjskich jest porównywana do szczurzej – a szczury to bardzo mądre gryzonie.

Dorosłe chomiki syryjskie osiągają długość kilkunastu centymetrów i wagę w przedziale 100 - 250 gramów. Prawidłowa waga zwierzęcia określana jest na podstawie jego wyglądu: jest zależna od wielkości i budowy zwierzaka.

Chomik o prawidłowej wadze to ten, który nie ma wałeczków tłuszczu ani nie widać mu żeber. Regularne ważenie chomika jest niezwykle istotne - nagłe zmiany wagi to pierwszy sygnał, że chomik jest chory.

Sierść chomika syryjskiego może mieć barwę kremową, szarą, cynamonową, popularne są też łaciate chomiki syryjskie. Dymorfizm płciowy jest u nich wyraźnie zaznaczony – chomiki już w 2-3 miesiącu życia osiągają dojrzałość płciową, a jądra samców są wyraźnie widoczne.

fot. Chomik syryjski/Adobe Stock, B.G. Photography

Pochodzenie chomika syryjskiego w największym stopniu determinuje jego charakter. Urodzony w zarejestrowanej hodowli, mający pozytywny kontakt z człowiekiem od samego początku, będzie przyjaźnie nastawiony. Oswajanie chomika ze sklepu zoologicznego lub pseudohodowli to loteria – uda się, lub nie.

Chomik syryjski jest łagodny i ciekawski, a także szybko przyzwyczaja się do swojego właściciela. Rozpoznaje jego głos i zapach, dlatego mówienie do chomika jest pierwszym i najważniejszym etapem oswajania. Chomiki, które w dzieciństwie nie doznały krzywdy ze strony człowieka, zwykle nie wykazują agresji.

Ponieważ chomiki syryjskie są większe niż popularne chomiki dżungarskie, potrzebują większej klatki i zabawek. Minimalna wymiary podstawy klatki dla chomika to 80 x 40cm. Im mniejsza klatka, tym bardziej chomik, który w naturze każdego dnia przemierza kilka kilometrów, czuje się uwięziony. W takim przypadku może być sfrustrowany i agresywny.

Im większa klatka, tym lepsze jego samopoczucie, a zmiany w zachowaniu widoczne są od razu po wymianie lokum. Odległość między prętami klatki nie powinna być większa niż 1,2 cm – przez szerszą szczupły osobnik przeciśnie się bez problemu.

W klatce chomika musi znaleźć się:

domek,

kołowrotek (minimum 27 cm średnicy,

poidełko,

sieć tuneli (byle nie z plastiku),

miseczka na pokarm.

Chomik syryjski może mieszkać także w akwarium o odpowiednich wymiarach, oczywiście z dostępem powietrza. Potrzebuje grubej warstwy ściółki, w której będzie mógł kopać tunele. Pamiętaj też, że te maluchy to prawdziwe czyścioszki, dlatego musisz regularnie sprzątać klatkę chomika i wymieniać trociny czy inne podłoże. Musisz czyścić także miseczkę i pilnować, aby w poidełku nie zbierał się kamień.

Co je chomik syryjski?

Chomik syryjski żywi się głównie nasionami i owocami, najprościej będzie kupić specjalną karmę dla chomika. Dodatkowo warto czasem ugotować mu nieosolone mięso, podać marchewkę lub jabłko.

Chomik syryjski może nabawić się cukrzycy lub otyłości, więc ważne, by nie przesadzać z ilością cukru w diecie. Można podawać mu również nabiał.

fot. Chomik syryjski/Adobe Stock, Monika

W zależności od rasy chomików, inaczej wygląda proces oswajania. W przypadku chomików syryjskich będziesz potrzebować kilkunastu dni, czasem ok. 3-4 tygodni. W tym czasie uzbrój się w cierpliwość. Chomik musi poznać swoje nowe otoczenie i obecne w nim zapachy.

Będzie też potrzebować kilku dobrych dni, aby przyzwyczaić się do głosu domowników i nie kojarzyć go z ewentualnym zagrożeniem.

Czy chomiki można brać na ręce?

Chomiki syryjskie nie przepadają za braniem ich na ręce, ponieważ nie czują się wtedy stabilnie ani komfortowo. Szczególnie w początkowej fazie oswajania lepiej w ogóle nie wchodzić z nim w większe interakcje. Możesz dawać mu swoje dłonie do powąchania (uważaj tylko, aby chomik nie ugryzł), ale nie bierz go na ręce przynajmniej przez pierwszy miesiąc od przyniesienia go do domu.

Czy chomik lubi być głaskany?

Chomiki generalnie lubią kontakt z człowiekiem. Choć nie przepadają za braniem na ręce, bardzo chętnie dają się głaskać i drapać. Kiedy już będzie oswojony, możesz próbować okazywać mu w ten sposób miłość.

Najbardziej "zadomowione" chomiki, które często mają możliwość spacerowania po domu, lubią leżeć na klatce piersiowej lub brzuchu - wtulają się wówczas w człowieka, niekiedy nawet zasypiają.

Chomik syryjski żyje najdłużej ze wszystkich gatunków chomików – średnio 2 - 3 lata, jednak zdarzają się także chomiki czteroletnie lub starsze. Wiele zależy od pochodzenia gryzonia, warunków życia, jakie miał przed i po adopcji, a także sposobu, w jakim się nim opiekujesz.

Najdłużej żyją chomiki, które mają - mówią wprost - święty spokój. Jeśli żyją w komforcie i nie muszą obawiać się obecności człowieka, nie chowają się przed nim i nie są narażone na stres.

Niekiedy chomiki syryjskie obciążone są genetycznie chorobami, które sprawiają, że gryzonie odchodzą znacznie szybciej.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Wioletty Góreckiej. Pierwotnie został opublikowany 18.08.2018.

