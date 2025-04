Jak wygląda chomik Roborowskiego i jak o niego dbać?

Chomik Roborowskiego to jeden z najmniejszych gatunków wśród tych gryzoni - mierzy zaledwie 4 cm. Nie potrzebuje dużej klatki, za to trudno go oswoić. To żywiołowy, szybki i energiczny chomiczek. Ile kosztuje, o czym warto wiedzieć i co koniecznie trzeba kupić? Jaka jest długość życia chomika Roborowskiego?