Samojed to jedna z ras psów, należąca do grupy szpicy i psów pierwotnych. Rasa zaklasyfikowana jest do sekcji północnych psów zaprzęgowych. Psy tej rasy od wielu setek lat towarzyszyły plemieniu Samoyedów, żyjących w Rosji i na Syberii. Pełniły one rolę psów zaprzęgowych i myśliwskich. Samojedy miały wstęp do ludzkich namiotów, gdyż często ogrzewały swych właścicieli. Końcem XIX wieku zostały przywiezione do Europy, gdzie zyskiwały popularność ze względu na niepowtarzalną, śnieżnobiałą sierść.

Psy tej rasy świetnie sprawdzają się jako psy domowe, za sprawą swojego łagodnego nastawienia, szczególnie w kontaktach z dziećmi. Nie sprawdzają się jako psy stróżujące lub jako pomoc na gospodarstwie. Samojedy silnie przywiązują się do ludzi, są posłuszne, żywe, towarzyskie, inteligentne i bystre. Dobrze wychowane słuchają się właściciela, ale zaniedbane i nieułożone mogą sprawiać problemy związane z nieposłusznością.

Sierść Samoyeda złożona jest z dwóch warstw : miękkiego podszerstka, który ma za zadanie chronić przed wyziębieniem oraz długiej okrywy włosowej, która powinna być czysto biała lub kremowa. Z tyłu uda tworzą się portki, a na ogonie kita. Na wystawach psy w jakiejkolwiek innej barwie są z miejsca dyskwalifikowane.