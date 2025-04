Wierny towarzysz, strażnik domu i rodziny - tak w skrócie można określić psa rasy Cane corso. Dobrze prowadzony przez właściciela, będzie łagodnym przyjacielem. Warunek jest jeden - musi mieć konsekwentnego właściciela od pierwszych tygodni życia! Co jeszcze trzeba wiedzieć o psach tej rasy?

Rasa wywodzi się z Włoch. Obecnie najbardziej popularne są w południowej części tego kraju. Nazwa rasy wywodzi się z łaciny od słowa cohors, które oznacza opiekuna gospodarstwa. Przodkami cane corso są rzymskie molosy. Z uwagi na swoją masywną postawę psy te wykorzystywane były do polowań na duże zwierzęta, stróżowania lub jako pasterze.

Cane corso to postawny pies, który klasyfikowany jest jako molos w typie mastifa. Powszechnie uważny za doskonałego psa stróżującego lub obronnego. Predestynowany jest do pracy w policji i jako pies tropiący.

Cane corso to pies o stabilnej i silnej osobowości, ale wymagający zdecydowanego, pewnego siebie i odpowiedzialnego właściciela. Ma bowiem skłonności do dominacji. To pies odważny i inteligenty, dlatego od dawien dawna wykorzystywany był do obrony mienia i ludzi. Przedstawiciele tej rasy mają bardzo silnie wykształcony instynkt terytorialny, dlatego doskonale nadają się do roli psów stróżujących.

fot. Adobe Stock

Cane corso to pies o mocnej, umięśnionej budowie i średniej lub dużej wysokości. Długość głowy cane corso stanowi 36 proc. wysokości psa, a jego długość jest tylko nieznacznie większa od wysokości. Psy osiągają wysokość od 64 do 68 cm, a suki 60-64 cm. Waga psa to 45-50 kg, a suki 40-45 kg.

Cane corso to psy krótkowłose z nieznacznym podszerstkiem. Mogą występować w umaszczeniu:

czarnym

jasnoszarym

ciemnoszarym

jasnopłowym

czerwonym jelenim

pręgowanym (pręgi na tle płowego lub szarego tła).

fot. Adobe Stock

Cane corso nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Lśniącą, zdrową sierść zapewni mu przede wszystkim dobrze zbilansowana dieta oraz regularne czesanie, zwłaszcza w czasie zrzucania sierści. Najlepiej używać do tego twardej gumowej lub włosianej szczotki. Psy tej rasy nie wymagają też częstych kąpieli.

Cane corso są psami, które nadają się do domu z dziećmi. W stosunku do nich są spokojne i łagodne - zwłaszcza suki. Mogą mieć jednak problemy ze spokojnym współżyciem z innymi zwierzętami domowymi z uwagi na ich dominujący charakter i instynkt łowcy.

W szkoleniu cane corso bardzo istotną rolę odgrywa jego wczesna socjalizacja z innymi zwierzętami. Pies ten bowiem ma charakter dominujący, który daje znać o sobie zwłaszcza w kontaktach z innymi psami tej samej płci. Odpowiednia socjalizacja psa w okresie szczenięcym pozwoli uniknąć problemów, kiedy pies dorośnie.

fot. Adobe Stock

Cane corso to rasa psów, u której zdarzać mogą się takie schorzenia jak:

dysplazja stawów biodrowych

dysplazja stawów łokciowych

wady wzroku

skręt żołądka

enostoza (młodzieńcze zapalnie kości)

kulawizna wędrująca

infekcje drożdżakowe

wypryski alergiczne skóry.

