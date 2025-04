Cane corso zdecydowanie nie jest typem pokornej przytulanki. Nie wygląda zresztą na potulnego psiaka - to pies obronny. Ten postawny pies budzi respekt i lubi dominować. Musi więc trafić na właściciela, który od początku będzie mu stanowczo pokazywać, że to on jest przywódcą stada. W przeciwnym wypadku cane corso może stać się agresywny. Jeśli jednak od pierwszych miesięcy życia będzie wiedział, że musi dostosowywać się do pewnych schematów, wyrośnie na oddanego strażnika i opiekuna rodziny.

Wygląd cane corso

Cane corso jest umięśniony i atletyczny. Należy do ras krótkowłosych. Kolory jego umaszczenia mogą być bardzo różne: czarne, grafitowe, złociste, szare, płowe, pręgowane. Psy ważą zazwyczaj 45-50 kg, a suki 40-45 kg.

Temperament cane corso

Warto podkreślić, że właściciel cane corso musi mieć silny i dominujący charakter. Jeśli pies nie odczuje, że to jego pan rządzi, szybko może stać się zbyt agresywny i źle wychowany, a także niebezpieczny dla otoczenia. Pomimo tego, że cane corso będzie lubić wszystkich członków rodziny, potrzebuje dominującego "samca alfa", którego uzna za swojego przewodnika stada. Tylko takiej osobie okaże bezwzględne posłuszeństwo. To rasa odważna i inteligentna, a dodatkowo bardzo aktywna.

Warto wiedzieć, że niektóre cane corso mogą nie przepadać za innymi psami. Może się zdarzyć, że zaatakują innego zwierzaka, szczególnie jeśli będzie to samiec. Początkowo psiaki tej rasy były bowiem wykorzystywane do polowań oraz stróżowania.

Pielęgnacja cane corso

Cane corso wymagają regularnego szczotkowania, szczególnie w okresie linienia. Nie są natomiast potrzebne zbyt częste kąpiele. Są odporne i rzadko chorują.

