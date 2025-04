W niektórych miejscach na świecie temperatury są już na tyle wysokie, że ludzie chętnie kąpią się w morzach i oceanach. Tak jest m.in. na Florydzie. To właśnie tam ostatnio doszło do nietypowej sytuacji. Koło kąpiących się w morzu turystów przepłynął bowiem zwierzak. Wszyscy na początku myśleli, że to niegroźny, duży pies. Gdy poznali prawdę, nie było im do śmiechu.

Turyści myśleli, że w wodzie jest pies. Prawda ich zaskoczyła

Portal swiatzwierzat.pl opisał historię turystów, którzy doświadczyli bardzo nieprzyjemnej sytuacji, gdy wylegiwali się w najlepsze na jednego z florydzkich plaż. Podczas kąpieli mogli zobaczyć bowiem różne dzikie zwierzęta, zwłaszcza te morskie, ale takiego osobnika wśród fal nikt by się nie spodziewał.

Sytuacja miała miejsce w Zatoce Meksykańskiej. Plażowicze pływali w najlepsze, gdy nagle koło nich pojawił się ogromny zwierzak, którym był… niedźwiedź czarny. To nietypowy gość w wodach, ponieważ z reguły występuje na terenach górzystych i leśnych. A tu taka niespodzianka.

Całe zdarzenie zostało nagrane przez użytkownika portalu X o nicku @cbcpa79. Tylko zobacz, jak wyglądała ta scena.

A bear just swam from way out in the ocean to shore in Destin. Insane. @spann pic.twitter.com/v033ep7FFa

— Clown Dawg (@cbcpa79) June 11, 2023

Niedźwiedź kąpał się w morzu przy plaży

Niedźwiedzie unikają z reguły tak zaludnionych miejsc, dlatego tym bardziej widok tego osobnika na plaży wprawił wszystkich w zdumienie. Dlatego też, gdy turyści wpadli w popłoch, miś przestraszył się jeszcze bardziej i postanowił odpłynąć jak najdalej od piaszczystego terenu.

Internauci, którzy obejrzeli nagranie, również są zdumieni zaistniałą sytuacją. Wielu z nich zaczęło się zastanawiać, co niedźwiadek robił w tej okolicy.

- Może był na łodzi i uciekł? - To niesamowite. Nawet niedźwiedzie kochają plaże Florydy. - Biedny, zmęczony niedźwiadek – piszą komentujący.

Nie da się ukryć, że to niecodzienny widok. Ale na szczęście nikomu nic się nie stało – zarówno niedźwiadkowi, jak i ludziom, którzy cieszyli się słońcem na plaży. A przynajmniej taką mamy nadzieję, bo oczywiście nie wiadomo, dokąd ostatecznie udał się miś pływak.

Źródło: swiatzwierzat.pl/Twitter.com, @cbcpa79

