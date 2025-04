Dziadkowie są od tego, żeby rozpieszczać. To hasło z pewnością dobrze jest znane różnym rodzicom, którzy od czasu do czasu podrzucają swoje pociechy do babci i dziadka. Ich pomoc z pewnością jest nieoceniona – niezależnie od tego, czy prosimy o opiekę nad dzieckiem, czy może nad naszym ukochanym pupilem. Gdy jednak zostawiamy pociechę u dziadków, musimy liczyć się z tym, że po powrocie malucha już nic nie będzie takie samo.

Reklama

Piesek pojechał na wakacje do dziadków i całkowicie się zmienił

Portal thedodo.com dotarł do osobliwego wpisu pewnej internautki na platformie „X”. Kobieta podzieliła się z innymi użytkownikami portalu zdjęciami swojego psa i przezabawną historią. Okazuje się, że zostawiła swojego ukochanego pupila na wakacjach u dziadków. Gdy dostała zdjęcia zwierzaka, nie mogła uwierzyć własnym oczom.

Właśnie dostałam następującą wiadomość od mamy: „Cześć! Dzisiejszy dzień był dla Coco pełen przygód. Jeździł konno i pływał w rzece” – relacjonuje kobieta.

Trzeba przyznać, że to niezwykle nietypowe zajęcia jak na psiaka. Coco się to jednak bardzo spodobało. Z kolei jego psia mama była trochę mniej zachwycona. Oczywiście doceniła oddanie dziadków i szczęście swojego pupila, ale jej pudelek przestał przypominać ułożonego psiaka, jakim był do tej pory.

Sam zobacz zdjęcia z wakacji Coco.

Hay más contenido de las aventuras de Coco a caballo y en el río pic.twitter.com/mn02diZDis

— Pendejandra🦋 (@Alexispepillo) January 11, 2024

Miejski pies doskonale bawi się na wsi u dziadków

Pląsający w bajorku, cały umazany w błocie, pozujący w wodzie lub na koniu – właśnie w takich okolicznościach możemy zobaczyć Coco na zdjęciach. Dziadkowie zapewnili psiakowi szereg atrakcji, które ewidentnie mu się spodobały. Internauci są zachwyceni ich kreatywnością oraz szczęśliwą mordką pudelka.

- Uwielbiam Twoją Coco! - Sprawili, że psinka stała się sławna, poprosimy więcej zdjęć Coco. - Kochamy to – piszą komentujący.

Niektórzy twierdzą nawet, że zdjęcie Coco na koniu mogłoby być memem. Nie da się ukryć, że jest przezabawne. I tego, że Coco na pewno będzie trudno wrócić do normalnego, miejskiego życia. Na szczęście zawsze może pojechać na kolejne wakacje do ukochanych dziadków.

Źródło: thedodo.com/Twitter.com, Alexispepillo

Reklama

Czytaj także:

Dziadkowie stracili psią przyjaciółkę. Wnuczka postanowiła ukoić ich ból cudowną niespodzianką

To, co zrobił, aby odnaleźć ukochanego psa, jest godne podziwu. Taki opiekun to skarb

Wytatuowała sobie podobiznę swojego psa. Efekt przeszedł jej najgorsze oczekiwania