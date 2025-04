Zwierzęta potrafią zaskoczyć swoich opiekunów, ale to, co stało się z tym kociakiem, jest niewiarygodne. Malutka puchata kuleczka w kilka lat zmieniła się nie do poznania. Teraz kocur jest prawdziwym gigantem, a rozmiarem przypomina bardziej geparda niż domowego mruczka. Zobacz niesamowity filmik z jego udziałem.

Reklama

Był najmniejszy z rodzeństwa i nic nie zapowiadało zmiany

Kot o imieniu Xartrux stał się sensacją na całym świecie. Zwierzak rasy maine coon urodził się w Sao Paulo w Brazylii. Jak wspomina jego opiekunka, Marcia Oliviera, kociak przyszedł na świat jako najmniejszy z miotu i ważył tylko 8 gramów. Uważano, że nie urośnie dużo i będzie zwykłym domowym pupilkiem. Kocurek z czasem wprawił swoich właścicieli w osłupienie rozmiarami, jakie osiągnął jako dorosły osobnik.

Obecnie puchaty Xartrux mierzy aż 1,3 metra i waży 11 kilogramów. Kot-gigant trafił do kategorii wzrostowej gepardów, które mają od 110 do 150 cm długości. Inne mruczki to przy nim malutkie kociaki. Do tej pory Xartrux zdobywał nagrody na wystawach zwierząt rasowych, ale wkrótce powalczy o niesamowity tytuł największego kota na świecie.

Xartrux walczy o tytuł największego kota świata

Opiekunowie Xartruxa zgłosili go do Księgi Rekordów Guinessa jako największego kota na świecie. Od stycznia tego roku trwa wypełnianie dokumentów i załatwienie niezbędnych formalności. Okazuje się, że kocur Xartrux już teraz przebił poprzedniego zdobywcę tytułu, który pochodził z Włoch i mierzył 120 cm w 2018 roku. To jeszcze nie koniec, ponieważ kocur z Brazylii wciąż rośnie.

Xartrux na co dzień mieszka w prawdziwym kocim raju. Jego właściciele mają pod swoją opieką około 50 innych pupili. Nie tylko hodują zwierzęta rasy maine coon, ale dają schronienie kotom bezdomnym i prowadzą dom tymczasowy. Żaden inny zwierzak nie dorównuje jednak Xartruxowi, który jest prawdziwym królem w tym zwierzyńcu, a wkrótce może i na całym świecie.

Źródło: dziendobry.tvn.pl oraz tiktok.com, instagram.com

Reklama

Czytaj także:

Kupiła chihuahuę podejrzanie tanio. Gdy psiak urósł, wszystko stało się jasne

Zuzia straciła opiekuna i nadzieję na nowy dom. Zawiniła tym, że jest „zwykła”

Gratka dla wszystkich miłośników zwierząt w polskim mieście. Wszystko zaczęło się od Rambo