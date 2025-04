Jeszcze do niedawna miał swój dom, kanapę, zabawki i opiekunów. Nagle ta sielanka się skończyła. Buldożek Niko doznał paraliżu tylnej części ciała. Został oddany pod opiekę wolontariuszy Ekostraży. Jego dalsze losy zależą już tylko od ludzi dobrej woli, takich jak ty.

Buldog francuski o imieniu Niko trafił pod opiekę wrocławskiej Ekostraży pod koniec stycznia. Wiadomo o nim tyle, że ma około 5 lat, a podczas zabawy z innymi psami doznał nagłego paraliżu całej tylnej części ciała. Nie może chodzić i ciągnie tylne łapki po ziemi. Na dodatek został porzucony przez opiekunów.

Opiekunowie buldożka Nikusia zrzekli się praw do opieki nad psem i pozostawili go wolontariuszom Ekostraży. Piesek wciąż jest bardzo zdezorientowany i smutny. Nie pojmuje jeszcze swojego stanu i nagłych zmian dookoła. Wolontariusze starają się ukoić jego cierpienie.