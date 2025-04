Buldogi francuskie zjednały sobie ludzi uroczym wyglądem i miłym, czułym usposobieniem. To doskonałe psy do mieszkania w boku – nie potrzebują ogromnej przestrzeni ani dużo ruchu. Co jednak warto wiedzieć o tej rasie, zanim zdecydujesz się na kupno buldoga francuskiego?

Buldożki francuskie opanowały głównie salony, ale wbrew pozorom nie zawsze tak było! Wcześniej te psy towarzyszyły wyłącznie klasie pracującej – najczęściej w fabrykach, ponieważ ze względu na swoje małe gabaryty i waleczność doskonale sprawdzały się w roli szczurołapów.

Buldogi francuskie są raczej małe, o mocnej, zwartej budowie. Mają dużą, masywną głowę z bardzo krótką kufą i stojącymi, zaokrąglonymi na końcach uszami. Ogony mają króciutkie: zakręcone lub załamane.

Wielkość: psy i suki: ok. 30 cm

Waga: 8–14 kg

Umaszczenie: pręgowane, białe w łaty, białe, płowe lub niebieskie.

Rodzaj sierści: krótka, gładka, przylegająca, lśniąca i miękka.

Ta rasa ma z natury miłe usposobienie i nie sprawia problemów behawioralnych. Warto jednak pamiętać, że nawet małe pieski należy szkolić. Buldogi francuskie na ogół są dosyć odważne. Są też bardzo przyjazne zarówno wobec innych zwierząt, jak i dzieci.

Okazuje się, że powiedzenie „francuski piesek” wcale nie wzięło się znikąd. Buldożki na ogół nie mają problemu z apetytem (i w większości przypadków nie kręcą nosem na jedzenie, a wręcz przeciwnie – są ogromnymi łakomczuchami), ale wiele psów tej rasy ma poważne problemy z alergiami pokarmowymi.

Właściciele tych piesków muszą się więc przygotować na to, że będą musieli kupować specjalne karmy dla psów-alergików, które często są o wiele droższe od tych tradycyjnych.

Buldożki nie mogą być zbyt grube – przez swoją budowę ich stawy i układ kostny jest mocno narażony na przeciążenia. Jeśli więc pojawia się u niego dodatkowe obciążenie w postaci zbędnych kilogramów, może to poskutkować poważnymi problemami zdrowotnymi.

Jeśli chodzi o sierść, buldog francuski nie wymaga długiej i żmudnej pielęgnacji. Ma krótką, gładką okrywę włosową, która wymaga jedynie regularnego wyczesywania martwych włosów i raz na jakiś czas kąpieli. Ze względu na tę krótką sierść buldog może marznąć w chłodniejsze dni. Warto więc kupić mu na zimę specjalny kubraczek.

Buldogi francuskie muszą mieć jednak regularnie czyszczone uszy (specjalnymi preparatami, nie mechanicznie) i fałdy w okolicach pyska, w których mogą powstawać odparzenia i infekcje. Raz na kilka tygodni należy im też przycinać pazurki.

Słodki wygląd buldoga francuskiego jest niestety okupiony licznymi schorzeniami. Ta rasa psów należy do tak zwanego typu brachycefalicznego, czyli psów o bardzo krótkiej kufie oraz charakterystycznych wyłupiastych oczach. Jest wokół nich bardzo dużo kontrowersji.

Buldog francuski przez budowę kufy może mieć problemy z oddychaniem, co w gorące dni może skończyć się nawet udarem cieplnym. Ta rasa może mieć też problemy z oczami – które łatwo wysychają i wymagają odpowiedniej pielęgnacji.

Ta rasa ma też problemy z układem kostnym – przez lata krzyżowano psy o konkretnych cechach budowy, co poskutkowało obecną posturą buldoga francuskiego. Źle wykształcone kręgi mogą skończyć się nawet paraliżem.

Co zrobić, by kupić psa zdrowego, bez wrodzonych chorób czy wad genetycznych? Przede wszystkim, psa należy kupić tylko w hodowli zarejestrowanej w Polskim Związku Kynologicznym. Cena rasowego buldoga francuskiego to nawet 3000 złotych, a wszystkie buldożki wystawiane na stronach sprzedażowych za ułamek tej ceny to niestety tylko kundelki „w typie rasy” o niepewnej przeszłości i rodowodzie.

Jeśli jest to zbyt duży wydatek, warto przyjrzeć się specjalnym fundacjom, które zajmują się adopcjami buldogów francuskich. Wtedy nie tylko nie wspieramy żadnej pseudohodowli, ale mamy też szansę uratować psie życie.

