Zima i mrozy to nie są warunki, w jakich ktokolwiek mógłby prawidłowo funkcjonować. Wiele mówi się o pomocy bezdomnym, ale nie należy też zapominać o naszych mniejszych przyjaciołach, jakimi są zwierzęta. One także często nie mają, gdzie się schronić przed niskimi temperaturami. Na szczęście każdy z nas może przyczynić się do pomocy i ułatwić im życie. Sam zobacz, co warto zrobić.

Budki dla bezdomnych kotów ratują im życie

W takie budki powinni się zaopatrzyć na pewno wszyscy, którzy opiekują się wolnożyjącymi kotami. Jeżeli zatem masz „lokatora na gapę”, którego zdarza ci się dokarmiać, ale z reguły chodzi on swoimi ścieżkami, koniecznie przygotuj dla niego domek, w którym będzie mógł się ukryć przed mrozem.

Również inni mogą stworzyć taki schron dla wszystkich bezdomnych kotów. W ten sposób zadbamy o to, że żaden zwierzak nie będzie marzł i obawiał się o swoje życie, gdy na dworze panują ujemne temperatury. Sprawdź, jak przygotować taką budkę krok po kroku.

Budka dla kota na zimę krok po kroku

Tego typu budki są oczywiście do kupienia w różnych sklepach – zwłaszcza dla zwierząt i tych internetowych. Możemy jednak też w wolnej chwili wykonać domek samodzielnie, co zmniejszy nakład finansowy, który będziemy musieli ponieść.

Do przygotowania budki dla kota na zimę potrzebujesz:

dwóch skrzynek po owocach – możesz je zdobyć na każdym targowisku lub w sklepie,

kleju montażowego do klejenia styropianu oraz pistoletu na ten klej,

mocnej i trwałej taśmy klejącej – najlepiej wzmocnionej tkaniną,

płyty styropianowej o grubości 3-5 cm,

koca termicznego,

kawałek grubego kartonu,

plandeki, ceraty lub grubej folii.

Jak zrobić budkę krok po kroku?

Wytnij z kartonu dno do jednej ze skrzynek. Dwie skrzynki sklej ze sobą przy pomocy taśmy. Zrób otwór na wejście dla kota. Boki konstrukcji obuduj plandeką, wycinając w niej miejsce na wejście. Domek obklej kocem termicznym. Do tego z każdej strony przyklej styropian. Następnie do styropianu ponownie przyklej plandekę, używając do tego grubej taśmy, żeby zabezpieczyć domek przed wilgocią.

Poniżej możesz zobaczyć, jak taki domek wykonuje jedna z youtuberek.

Źródło: koty.pl/furtastic.pl

