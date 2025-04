4 z 12

Najbrzydsze psy świata: shar pei

Shar pei - być może pamiętasz go z reklamy kremu na zmarszczki? Shar pei ma ich sporo, ale to właśnie one stanowią o jego uroku. Pomarszczona skóra u psów tej rasy to efekt mutacji genu HAS2, odpowiedzialnego za produkcję kwasu hialuronowego w naskórku - tego samego, który dodawany jest do kremów przeciwzmarszczkowych.

Najciekawsze jest jednak to, że w przeciwieństwie do ludzi, shar peiowi wraz z wiekiem zmarszczek ubywa. Jest to więc psi Benjamin Button!