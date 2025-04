Do niedawna jeszcze wszelkie zdjęcia gwiazd z ubranymi pieskami, wywoływały u Polaków głównie uśmieszek na ustach. Teraz jednak wszystko zaczyna się powoli zmieniać. Sklepy z artykułami dla zwierząt zwiększają swoją sprzedaż z dnia na dzień. Na podwórku można zaobserwować coraz to więcej psów dumnie kroczących w swoich wspaniałych „ubrankach”. Różnorodność obroży, szelek i smyczy jest niesamowita. Wraz jednak z zainteresowaniem na takie produkty, rośnie również systematycznie i ich cena.

Reklama

Rodzaje zwierzęcej biżuterii

Należy zwrócić jednak uwagę, czym jest biżuteria w tzw. zwierzęcej branży. Nie ma tu mowy, rzecz jasna, o kolczykach czy pierścionkach, dlatego też pod tym względem nazwa ‘biżuteria’ może być myląca. Pod tym określeniem kryją się raczej różnego rodzaju ozdoby, ale też i rzeczy całkowicie zwykłe, a więc, np. spinki do włosów, obroże, szelki, smycze, kokardki do włosów a nawet adresówki. Powinno się jednak zaznaczyć, że większość tych produktów wykonana została ze specjalnych materiałów, które nie są w powszechnej sprzedaży, gdyż są one niezwykle drogie.

Tego typu akcesoria przeznaczone są głównie dla kotów i psów, gdyż te zwierzęta domowe bardzo łatwo przekonać do noszenia wszelkiego rodzaju ozdób. Jednak są również i sklepy oferujące ozdoby dla koni. Ich produkty są głównie kierowane jednak do osób, które zawodowo uprawiają jeździectwo, jednakże nie wyłącznie.

Psia i kocia biżuteria

Psy są najprawdopodobniej najbardziej popularnymi zwierzętami na świecie, a na pewno najczęściej pokazują się z nimi gwiazdy. Pies Paris Hilton czy też Miley Cyrus, to stali bywalcy nie tylko przyjęć, lecz także każdego tabloidu. Oczywiście, jak przystało na zwierzaka gwiazdora, muszą one dobrze się prezentować.

Wiele artykułów, które oglądać można w zagranicznych gazetach czy filmach, jest już dostępnych w Polsce. Tak więc i polskie psy mają się już czym szczycić na podwórku. Z pewnością do najbardziej popularnych ozdób należą:

aksamitne smycze, których cena wynosi około 130 złotych;

smycze automatyczne, których cena waha się od 60 złotych do nawet 200 złotych;

kokardki dostępne w przeróżnych kolorach oraz z różnego rodzaju dodatkami, np. perłami czy diamencikami;

obroże zdobione drogimi kamieniami;

diademy, których cena może sięgać nawet kilkunastu tysięcy dolarów;

perły w cenie około 60 $.

Ozdoby dla innych zwierząt

Biorąc pod uwagę fakt, że biżuterią dla zwierząt nazywa się wszystko, co związane jest z ich ubiorem, można zaliczyć do tego również siodło czy czaprak dla konia. Bogaci właściciele koni czy też zawodowi jeźdźcy bardzo dbają o wygląd swojego wierzchowca. Sklepy z artykułami dla koni oferują w tej chwili przeróżne produkty w przeróżnych cenach. Oczywiście te mniej spotykane akcesoria, czyli te ładniejsze, są również o wiele bardziej drogie i tak, np. można znaleźć:

czapraki z diamentami w cenie ok. 100 złotych;

ochraniacze dla koni w cenie od 80 złotych do nawet 500 złotych;

siodła skórzane w cenie około 3,5 tysiąca złotych.

Reklama

Biżuteria dla zwierząt staje się coraz bardziej popularna wśród Polaków, o czym świadczyć mogą przede wszystkim powstające coraz to nowe sklepy. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce również zwierzęta będą niedługo uchodzić za modne, chociaż z pewnością jeszcze długo będą musiały poczekać, by dorównać, chociażby, swoim kolegom z Hollywood.