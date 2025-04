Bezdomne zwierzęta są w stanie zrobić wszystko, aby znaleźć wymarzoną rodzinę. Doskonale też wiedzą, co jest dla nich najlepsze i kierują się wówczas intuicją. Niedawno pisaliśmy, że bezdomny kot sam wybrał swojego właściciela. Teraz identyczna historia przydarzyła się temu psiakowi. Nie uwierzysz, co zrobił, aby pewna kobieta przygarnęła go pod swój dach.

Bezdomny pies sam wybrał swoją rodzinę

Tiktokerka @momlifeunhinged robi furorę w sieci ze względu na filmiki, w których główną rolę gra jej pupil. Jest to uroczy psiak, a historia tego, jak znalazł się w domu kobiety, porusza. To właśnie on ją wybrał, a nie odwrotnie. Wcześniej był bowiem bezdomny, a jego stan wołał o pomstę do nieba. Właśnie dlatego udał się do kobiety po pomoc.

Pewnego razu tiktokerka miała sporo rzeczy do spakowania w samochodzie. Otworzyła go na oścież i gdy podchodziła do bagażnika, zobaczyła, że na przednim siedzeniu siedzi… pies. Pupil był zaniedbany, miał przerzedzoną sierść i widać, że od dawna nie miał kontaktu z człowiekiem. Nic więc dziwnego, że kobieta postanowiła się nim zająć.

Tylko zobacz, jak wyglądała ta poruszająca serce scena.

Wsiadł do samochodu, żeby zabrała go do domu

Kobieta zabrała psiaka do swojego domu, nakarmiła go i umyła. Następnie zaopiekowała się nim i postanowiła, że zostanie członkiem jej rodziny. Choć nie da się ukryć, że to przecież on podjął tę decyzję za nią, wskakując do jej samochodu.

Internauci są poruszeni tą historią. Nie mogą wyjść z podziwu dla tego psa i jego pani.

- Najważniejsze samo się spakowało. - Oczy mówiły: „Proszę, nie złość się na mnie”. - Wybrał ciebie – piszą komentujący.

A jak wy zareagowalibyście na miejscu tiktokerki? Patrząc w te oczy, nie sposób odmówić takiemu psiakowi pomocy. Widać, że pupila i kobietę, do której przyszedł, połączyła miłość od pierwszego wejrzenia.

Tylko zobacz, jak dziś wygląda ten cudak, który stał się już przeuroczym domowym pupilem. Zupełnie nie przypomina zmizerniałego zwierzaka z samochodu.

Źródło: TikTok.com, @momlifeunhinged

