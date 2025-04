Koalicja Obywatelska chce zmiany przepisów dotyczących właścicieli psów.

Reklama

Spis treści:

Obecne przepisy dopuszczają możliwość trzymania psa na uwięzi nie krótszej niż 3 metry i nie dłużej niż przez 12 godzin w ciągu doby. To się jednak może zmienić.

Propozycja poselska KO zwraca uwagę na skutki trzymania psów przypiętych na łańcuchach do budy. Zdaniem wnioskodawców trzymanie zwierząt na łańcuchu wiąże się z cierpieniem zwierząt. Zdarza się, że łańcuchy są zbyt krótkie i zbyt ciężkie w stosunku do wielkości zwierząt, przez co wbijają się w ciało psa. Jakie zmiany proponują?

Autorzy projektu uważają, że jedyną dopuszczalną formą ograniczenia ruchu psa na posesji prywatnej powinien być kojec o określonych wymiarach.

Taki kojec powinien mieć pomieszczenie chroniące zwierzę przed zimnem, upałami, opadami, mieć dostęp do światła dziennego, wody i pożywienia, a także umożliwiać swobodną zmianę pozycji ciała.

W zależności od wielkości zwierzaka pies o wysokości w kłębie mniejszej niż 50 cm miałby mieć kojec o powierzchni co najmniej 10 metrów kwadratowych, natomiast psy do 66 cm w kłębie miałby co najmniej 15 metrów kwadratowych przestrzeni. Większe psy musiałby mieć kojce co najmniej o powierzchni co najmniej 20 metrów kwadratowych.

Dozwolone ma być tymczasowe trzymanie psa na smyczy w trakcie spaceru lub podczas transportu zwierzęcia, jak podaje radiozet.pl.

Każdy właściciel zwierzęcia ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące przed działaniem warunków atmosferycznych ze stałym dostępem do wody i odpowiedniego pożywienia.

Karane jest zabijanie i przyczynianie się do cierpienia zwierząt – za oba te przewinienia grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Czytaj także:

Na tego psa nie stać żadnego Polaka. Jest wyznacznikiem statusu i otacza się go kultem

Masz psa? Sprawdź, czy nie musisz zapłacić od niego podatku

Właściciele owczarka przynieśli do domu swojego dzidziusia. Takiej reakcji psa się nie spodziewali