Basset hound to jedna z ras psów gończych. Jego urocze, długie uszy, rozczulająca nieporadność i krótkie nóżki, skradły już wiele serc ;-) Pomimo że basset wydaje się zabawny i nieporadny, to bystry i inteligentny pies myśliwski. Psiaki tej rasy są z natury bardzo wytrwałe, lubią też dzieci. Odmiana powstała we Francji pod koniec XVI wieku. Co jeszcze musisz wiedzieć o bassetach?

Wygląd basseta

Umaszczenie basseta jest zazwyczaj dwukolorowe lub trójkolorowe. Psiak ma krótkie łapy i przez niektórych określany jest mianem karłowatego. Suka osiąga zazwyczaj 28-36 cm wysokości, a pies 33-39 cm. Przeciętna waga oscyluje pomiędzy 18 a 26 kg.

Basset hound urzeka przede wszystkim swoją uroczą... miną ;-) Patrząc na niego można odnieść wrażenie, że jego pysk jest ma wiecznie zatroskany, zamyślony wyraz. Jest to spowodowane również tym, że skóra basseta układa się w charakterystyczne fałdy.

Temperament basseta

Wbrew swojemu wyglądowi, basset jest bardzo wesołym psiakiem. Uwielbia towarzystwo, a gdy zbyt długo zostaje sam, jest w stanie głośno poinformować o tym całą okolicę. Pomimo swojej postury, pies jest niezwykle ruchliwy. Może dogonić nawet o wiele zwinniejszego zwierzaka. Lubi zabawę i żywiołowo okazuje swoje zadowolenie. Kocha dzieci i cierpliwie znosi nawet tarmoszenie za uszy.

Basset jest wytrwały, ale u większości psiaków często przeradza się to w ośli wręcz upór. Nawet najlepiej szkolony basset od czasu do czasu potrafi być przekorny i wytrącić właściciela z równowagi nagłym upieraniem się przy swoim zdaniu. Bassety są odważne - w przeciwieństwie do wielu innych ras, nie boją się np. burzy. Przedstawiciele tej odmiany są też oddani. Domowników kochają bezgranicznie, na każdym kroku okazując swoje uczucie i źle znosząc rozłąkę z nimi. Bassety są przyjazne w stosunku do innych psów. Nie cierpią deszczu i wody, ale za to... nie kopią dołków w ogrodzie!

Pielęgnacja basseta

Pomimo że basset jest psem myśliwskim, może zamieszkać nawet w niewielkiej kawalerce. Właściciel musi jednak dawać mu możliwość wybiegania się. Bassety są podatne na zapalenia spojówek. Sierść psiaka należy szczotkować 2-3 razy na tydzień. Należy regularnie sprawdzać uszy i fałdy skórne - lubią w nich zamieszkiwać kleszcze! Nie wolno przekarmiać basseta - ta rasa zdradza duże skłonności do tycia.

