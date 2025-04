Gdy pies się przewraca, nie może ustać na nogach i towarzyszy temu wysoka gorączka, nie wolno lekceważyć niepokojących objawów. To może być babeszjoza.

Reklama

Spis treści:

Babeszjoza psów to choroba odkleszczowa, zwana też piroplazmozą. Jest wywoływana przez pierwotniaka z rodzaju Babesia. Nie wszystkie kleszcze przenoszą tę chorobę, ale niestety występuje ona coraz częściej, a w Polsce obecna jest od lat 60. XX wieku.

Kleszcz u psa najczęściej wybiera takie miejsca na jego ciele jak pachwiny, okolice za uszami, pod obrożą, na głowie.

Zakażone kleszcze wpuszczają pierwotniaka do krwiobiegu psa w czasie ukąszenia. Pierwotniak ten wnika do czerwonych krwinek - erytrocytów, gdzie namnażając się prowadzi do ich zniszczenia. W ten sposób wywołuje u psa anemię.

W wyniku rozpadu dużej ilości erytrocytów szczególnie obciążone są narządy odpowiedzialne za oczyszczanie organizmu z toksyn - wątroba oraz nerki, dlatego może dojść nawet do nieodwracalnego ich uszkodzenia. Skutki mogą być nawet śmiertelne.

Warto wiedzieć, że pies może chorować na babeszjozę wielokrotnie. Choć szczepienie przeciwko babeszjozie nie należy do obowiązkowych szczepień psa i jest płatne, chroni czworonoga przez 6 miesięcy.

Co ważne, babeszjoza to choroba o gwałtownym przebiegu, a objawy babeszjozy u psa powinny skłonić cię do pilnej wizyty u weterynarza. Co może cię zaniepokoić?

Objawy babeszjozy to właśnie dziwne, apatyczne zachowanie się psa. Gdy pies się przewraca i trzęsie, warto zdiagnozować go u weterynarza.

Przypomnij sobie, czy w okresie ostatnich kilku tygodni nie znalazłaś na skórze swojego pupila żadnego kleszcza. Objawy babeszjozy, takie jak drgawki i przewracanie się psa mogą pojawić się w różnym czasie, ponieważ zależy to od odporności psa i liczby pierwotniaków.

Gdy pies słania się na nogach, nie chce wyjść na spacer, choć zwykle możliwość wybiegania się cieszyła go, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Jeśli pies zatacza się i zachowuje, jakby był pijany, to także może być objaw babeszjozy.

Pies ma trudności z utrzymaniem się na nogach, a jego zad chwieje się i przewraca na boki, problemem dla psa jest wstawanie. Nie czekaj, aż podobne objawy same ustąpią - babeszjoza nie jest trudna do wyleczenia, pod warunkiem, że leczenie wdroży się odpowiednio szybko.

Chwiejnej postawie czworonoga, przewracaniu się i słanianiu na nogach, mogą towarzyszyć także wymioty u psa.

Gdy pies wymiotuje, przyczyn może być wiele. Nie wolno ich jednak bagatelizować, nie tylko dlatego, że może dojść do odwodnienia. Gdy pies się przewraca i wymiotuje, może to świadczyć o groźniejszej chorobie, np. o babeszjozie.

fot. Adobe Stock

Brak apetytu, często bardzo wysoka gorączka (powyżej 40 stopni), a także zabarwiony na brązowo mocz to kolejne niepokojące objawy u psa, których nie można lekceważyć.

Ciemne zabarwienie moczu jest wynikiem rozpadu erytrocytów i świadczy o zaawansowanym stadium choroby. W tym przypadku biegunka u psa może być spowodowana dużą ilością toksyn w organizmie.

Jeśli masz jakiekolwiek obawy, że twój pies jest chory na babeszjozę, musisz jak najszybciej udać się do lekarza w celu wykonania badania krwi (morfologia z rozmazem), dzięki któremu lekarz zdiagnozuje chorobę i oceni stan anemii, nerek i wątroby. Wskazane jest także badanie moczu.

Tylko natychmiastowe podanie leków – zabijających pierwotniaka, osłonowych antybiotyków oraz przeważnie oczyszczających kroplówek, może odwrócić skutki choroby.

Szybka reakcja jest bardzo ważna, ponieważ z czasem pierwotniak atakuje tak dużą ilość krwinek, że anemia, mocznica lub inne poważne skutki choroby mogą się okazać nieodwracalne. Jeśli przeoczysz babeszjozę - zniszczenia w organizmie psa mogą być śmiertelne.

Po przebytej babeszjozie zalecane są badania kontrolne zarówno krwi jak i moczu, by monitorować powrót psa do zdrowia.

Warto przemyśleć także, czy nie należy wykonać szczepienia przeciwko babeszjozie. Takie szczepienie wykonuje się u psów, które ukończyły 6 miesięcy. Odporność pojawia się 3 tygodnie po zaszczepieniu i chroni przez 6 miesięcy (nie przed zakażeniem, a przed ciężką postacią choroby).

Trzeba jednak wiedzieć, że szczepienie ma skutki uboczne, dlatego nie zawsze jest dobrym wyborem. Wielu właścicieli czworonogów odstraszyć może także jego wysoki koszt (dochodzący do 200 zł).

Artykuł powstał na podstawie tekstu Anny Jasińskiej. Pierwotnie został opublikowany 12.08.2010.

Reklama

Czytaj więcej o chorobach psa:

Świerzb u psa - leczenie i objawy

Kaszel u psa - leczenie i przyczyny

Katar u psa dorosłego i katar u szczeniaka