Cocker spaniele to rasy psów znane nie tylko ze swojego uroku, ale także ze swojej pięknej, jedwabistej sierści. Pielęgnacja ich sierści wymaga regularnych zabiegów, aby utrzymać ją w zdrowiu i dobrym stanie. Oto kilka kluczowych rzeczy, o których warto pamiętać podczas pielęgnacji sierści twojego pupila.

Reklama

Spis treści:

Angielski cocker spaniel jest psem długowłosym. Trzeba go zatem codziennie czesać. Zaniedbanie higieny spowoduje powstawanie kołtunów. Pierwsze trymowanie dobrze jest zrobić w psim salonie piękności. Potem można to robić systematycznie samemu. Warto też skracać futro i kąpać psa częściej niż rasy o krótkiej sierści, ale także nie należy z tym przesadzać.

Pies rasy angielski cocker spaniel wymaga systematycznego codziennego czesania. W przeciwnym wypadku powstają kołtuny. Pies gubi też dużo sierści, co w mieszkaniu jest uciążliwe. Oczywiście najlepiej czesać go na dworze, podczas spaceru, jeśli jest to możliwe.

Jaka szczotka do czesania spaniela?

Szczotkowanie jest kluczowym elementem pielęgnacji sierści cocker spaniela. Dobrze jest używać szczotki z miękkimi zakończeniami, aby uniknąć uszkodzenia skóry psa. Najlepiej szczotkować psa co najmniej kilka razy w tygodniu, a w okresach linienia nawet codziennie, aby zmniejszyć ilość wypadającego futra.

Młode cocker spaniele (do ok. 6 miesiąca życia) czeszemy szczotką miękką, a potem dobrze jest zamienić ją na model z twardszym włosiem, który zapewnia skuteczniejsze usunięcie wypadającej sierści. Poza szczotką przydają się grzebienie.

Grzebienia używamy najpierw, a dopiero potem szczotki. Jeden grzebień, z krótkimi zębami, służy do wyczesywania głowy. Drugi, z długimi zębami, do wyczesywania kołtunów i martwego włosa z płaszcza zwierzęcia.

fot. Jak dbać o sierść cocker spaniela/Adobe Stock, Ihar

Trymowanie to zabieg polegający na usuwaniu martwej sierści psa. Dzięki trymowaniu futro cocker spaniela wygląda dużo piękniej. Zabieg te usztywnia sierść, zmniejsza wzrost podszerstka i gubienie sierści w domu.

Szczenięta rasy angielski cocker spaniel nie wymagają jeszcze trymowania. Warto natomiast trochę przystrzygać ich sierść, szczególnie przy opuszkach palców, bo rosną tam spore kępki zbędnego włosia. Mogą one nawet być przyczyną różnych infekcji. Najlepiej zgłosić się z tym do groomera albo zadbać o odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Gdy angielski cocker spaniel przestanie być szczeniakiem (a więc ukończy sześć miesięcy), warto z nim iść do psiego salonu piękności na pierwsze trymowanie. Potem robimy to regularnie – w domu lub u specjalisty. Robi się to palcami lub specjalnym nożykiem.

Cocker spaniele nie wymagają częstego kąpieli, ponieważ zbyt częste mycie może prowadzić do nadmiernego wysuszania skóry i sierści oraz usunięcia naturalnej ochrony skóry. Zaleca się kąpanie psa co około 4-6 tygodni, chyba że jest to konieczne z powodu silnego zabrudzenia.

Jeśli pies nie bierze udziału w wystawach, nie należy kąpać go częściej. Częsta kąpiel nie jest dobra dla skóry – łatwiej wtedy o zakażenia. Przed kąpielą wskazany jest długi spacer z psem. Trochę zmęczony pupil będzie na pewno spokojniejszy, szczególnie jeśli kąpiel nie sprawia mu zbytniej radości.

Jaki szampon dla cocker spaniela?

Ważne jest używanie łagodnych szamponów przeznaczonych specjalnie dla psów, które nie naruszają naturalnej ochrony skóry i nie prowadzą do jej nadmiernego wysuszenia. Szampony powinny zawierać łagodne składniki, takie jak aloes, witaminy lub oleje roślinne, które będą łagodne dla skóry i jednocześnie skutecznie oczyszczają sierść.

Wybierając szampon dla cocker spaniela, warto zwrócić uwagę na produkty, które zawierają naturalne składniki i są przeznaczone specjalnie do pielęgnacji sierści psów. Szampony powinny być neutralne pH, aby nie podrażniały skóry i nie niszczyły naturalnej bariery ochronnej sierści.

Koniecznie unikaj szamponów przeznaczonych dla ludzi, ponieważ mogą one zawierać zbyt ostre składniki chemiczne, a także substancje zapachowe, które mogą negatywnie wpływać na skórę psa. Do kąpieli cocker spaniela najlepsze są szampony do długiej i miękkiej sierści.

fot. Jak kąpać cocker spaniela/Adobe Stock, andriano_cz

Jak wykąpać cocker spaniela krok po kroku?

Najpierw trzeba zwilżyć sierść letnią wodą, może być bezpośrednio z prysznica. Zabezpiecz pupilowi uszy, aby nie wlał się do nich nadmiar wody - może to skończyć się infekcją.

Następnie rozetrzyj w wilgotnych dłoniach porcję szamponu, a kiedy się spieni, zacznij lekko szorować sierść pupila. Przy myciu uszu i czubka głowy trzeba uważać, aby nie zalać uszu i aby piana nie dostała się do oczu i pyska.

Szczególnie dokładnie umyj pachwiny i brzuch. Dokładnie spłucz cały szampon, aby jego pozostałości nie zostały na sierści i aby pies ich nie wylizał.

Na mokrą sierść warto nałożyć odżywkę proteinową ułatwiającą rozczesywanie, również przeznaczoną dla psów. Po osuszeniu ręcznikiem delikatnie jeszcze wilgotną sierść grzebieniem z szeroko rozstawionymi, grubymi zębami. Zimą sierść możesz podsuszyć suszarką, natomiast w ciepłe dni pozostawić do wyschnięcia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.01.2018.

Reklama

Czytaj także:

Najłagodniejsze psy dla dziecka

Te psie przysmaki masz w swoim domu

Te psy uznawane są za najbrzydsze