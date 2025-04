Angielski cocker spaniel to piękna i mądra rasa, dlatego wielu ludzi decyduje się na nią podczas szukania idealnego psiaka dla siebie i swojej rodziny. Zanim piesek trafi do ciebie, poznaj jednak dokładniej jego cechy i potrzeby. Nie jest to rasa bezproblemowa.

Uważa się, że bezpośrednimi przodkami angielskiego cocker spaniela są dawne psy hiszpańskie wykorzystywane do polowania na małe ptactwo i do aportowania. Nazwa spaniel wywodzi się od francuskiego słowa espaigneul, oznaczającego psa hiszpańskiego.

Rasę cocker spaniel po raz pierwszy zarejestrowano w księdze British Kennel Club w 1892 r., natomiast pierwszy samodzielny klub tej rasy powstał w 1902. W tym też roku ustalono po raz pierwszy wzorzec rasy.

Na początku XX w. w Stanach Zjednoczonych zaczęto hodować amerykańską odmianę cocker spaniela – nieco mniejszą i o szczególnych walorach estetycznych. W 1946 r. American Kennel Club uznał oficjalnie angielskiego i amerykańskiego cocker spaniela za odrębne rasy psów.

fot. Angielski cocker spaniel/Adobe Stock, otsphoto

Angielski cocker spaniel to rasa średniej wielkości. To idealny pies do mieszkania - nie zabiera dużo miejsca i nie trąca przedmiotów dużym ogonem. Nie będzie też czuł, że jest mu ciasno w czterech ścianach.

Angielski cocker spaniel: budowa, wzrost i waga

Spaniel mierzy średnio 38-43 cm, a waży 11-16 kg. Ciało tych psów jest mocno zbudowane, krzepkie i silne, tułów opada lekko ku ogonowi. Spaniel ma kształtną mordkę i piękne, wielkie oczy. Posiada też charakterystyczne uszy: zwisające, osadzone po bokach głowy okryte są długim, jedwabistym włosem. To wszystko sprawia, że pies tej rasy przez całe życie wygląda jak wesoły szczeniaczek.

Angielski cocker spaniel: sierść i umaszczenie

Sierść spaniela jest długa, powłóczysta, prosta i gładka, choć w niektórych miejscach może się lekko falować (choć według oficjalnego wzorca rasy nie powinna się kręcić). Najkrótsza jest na głowie, nieco dłuższa na grzbiecie i tułowiu, na łapach bardzo gęsta.

Regularnie trzeba też pielęgnować sierść spaniela: pies ten wymaga kąpieli, szczotkowania oraz okresowego trymowania. Długie uszy trzeba regularnie czyścić, przynajmniej raz w tygodniu.

Umaszczenie jest najczęściej jednokolorowe:

złote,

czarne,

czarne z podpalaniem,

czekoladowe

czekoladowe z podpalaniem

sobolowe.

Sierść spaniela możę być także kolorowa:

biało-złota,

biało-czarna,

biało-czekoladowa,

tricolour,

blue-raon,

orange roan,

lemon roan,

wątrobowa.

Szczeniaki angielskich cocker spanieli są niezwykle żywiołowe i trzeba mieć do nich cierpliwość. Należy im także poświęcić czas na zabawę. Kiedy maluch będzie się nudził, może zacząć podgryzać meble, buty czy inne przedmioty w domu.

Psiak rośnie szybko, ale mentalność szczeniaka zostaje mu czasem aż do 2 roku życia. Niemal przez całe życie jest to jednak pies chętny do biegania, zabaw i długich spacerów.

fot. Angielski cocker spaniel to żywiołowy i radosny psiak/Adobe Stock, liptakrobi

Cocker spaniel jest niezwykle żywym, energicznym i przyjacielskim psem o usposobieniu wiecznie młodego psiaka. Spaniele cechuje bardzo silne przywiązanie do właściciela i rodziny. Piesek jest z natury łagodny i uległy, czasami nawet ciapowaty, a nawet nieco infantylny. Wiele osób, zwłaszcza posiadających dzieci, postrzega jednak te cechy jako główne zalety tej rasy.

Co ważne - należy dość wcześnie wdrożyć porządne szkolenie, w tym naukę dyscypliny i higieny. Ze względu na dużą wrażliwość psa, trzeba stosować łagodne metody nauczania. Rozpieszczony psiak staje się niezwykle uparty, niezdyscyplinowany i zaborczy.

Przyswajanie nowych umiejętności idzie spanielowi dość sprawnie, choć daleko mu do collie czy owczarka niemieckiego. Do innych psów cockery są nastawione niezwykle przyjaźnie.

Świetnie nadają się do miasta i mieszkania w bloku. Nie zajmują dużo miejsca, a do szczęścia wystarczy im codzienny, minimum godzinny spacer.

Niestety spaniele nie są psami wolnymi od chorób. Najczęściej zmagają się z chorobami oczu, w szczególności zapaleniem spojówek oraz kataraktą (zaćmą). Dodatkowo starsze spaniele należy regularnie badać pod kątem schorzeń nerek oraz nowotworów.

Rzadko cierpią za to na schorzenia układu ruchu, w tym na dysplazję stawów biodrowych, która jest charakterystyczna dla psów zarówno małych, jak i dużych ras.

Uszy, jak u wszystkich długouchych psów, podatne są na różnego rodzaju infekcje, dlatego należy je oczyszczać co tydzień.

Dodatkowo są to psiaki podatne na zaburzenia nastroju, neurotyczność, a nawet rozwój depresji. Bardzo ważne jest więc, aby zapewnić mu odpowiednią dawkę ruchu i zabawy każdego dnia. Nie powinien być także zostawiany na długo.

Potencjalne problemy behawioralne z cocker spanielem

Jak większości psów myśliwskich, spaniela łatwo rozpraszają zapachy z otoczenia, dlatego pies może mieć problemy z koncentracją podczas szkolenia, a spuszczony ze smyczy, nierzadko ucieka w siną dal za powziętym tropem.

Ważne jest więc, by pies miał doskonale opanowane komendy "Do nogi" i "Zostań". Spaniele często oddają mocz, np. podczas głaskania lub witania - to znak uległości.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.11.2019.

